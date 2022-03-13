6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA

13.03.2022 11:29

ADANA'da kızı B.E.'nin (6) de yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kayhan Erkara (37) cinayeti ile igili gözaltına alınan Hikmet D. (32) ile Hilmi G. (29) tutuklandı.

ADANA'da kızı B.E.'nin (6) de yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kayhan Erkara (37) cinayeti ile igili gözaltına alınan Hikmet D. (32) ile Hilmi G. (29) tutuklandı.

Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde 6 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında kızı ile gezdikten sonra otomobiliyle evinin önüne gelen Kayhan Erkara, otoparka gireceği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Kayhan Erkara'nın hayatını kaybettiği, kızı B.E.'nin ise bacağından yaralandığı belirlendi. Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı, Erkara'nın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

MERSİN'DE OPERASYON

Olayın ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı yapan şüphelilerin 3 kişi olduğunu ve Mersin'e kaçtıklarını belirledi. Erkaya'nın öldürüldüğü saldırıda tabancayı kullandığı ileri sürülen Mustafa Okay ile olay anında yanında bulunan Hikmet D. ve Hilmi G.'nin, Mezitli ilçesindeki bir sitede saklandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için 7 Mart'ta adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

KAÇAN ŞÜPHELİ İNTİHAR ETTİ

Mustafa Okay, direnip polislere tabanca ile ateş açtı. Ekiplerin eve girmemesi için polislerle çatışan Okay, daha sonra balkondan diğer daireye geçti ancak yakalanacağını anlayınca başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Polis, Okay'ın yanındaki Hikmet D. ile Hilmi G.?yi ise etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, Hikmet D. ile Hilmi G. ise Adana'ya getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hikmet D. ile Hilmi G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30'DAN FAZLA SUÇ KAYDI

Öte yandan Erkaya'yı öldüren ve polisin operasyonunda intihar eden Mustafa Okay'ın, en son 2017 yılında 3 gasp suçuna karıştıktan sonra yakalanıp tutuklandığı, daha sonra da serbest bırakıldığı belirtildi. Tutuksuz yargılanan Okay'ın gaspın yanı sıra 'uzun namlulu silah bulundurma', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 30'un üzerine kaydı olduğu belirlendi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA

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Kayhan, Polis, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN YARALANDIĞI BABASININ ÖLDÜĞÜ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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