Son dakika haberi! 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU YARALAYIP, BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ POLİS BASKININDA İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi! 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU YARALAYIP, BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ POLİS BASKININDA İNTİHAR ETTİ

07.03.2022 07:27

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da otomobilde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu B.E.'yi yaralayıp, babası Kayhan Erkara'yı (37) öldüren cinayet şüphelilerinden Mustafa Okay, Mersin'de polis baskını sırasında intihar etti.

Adana'da otomobilde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu B.E.'yi yaralayıp, babası Kayhan Erkara'yı (37) öldüren cinayet şüphelilerinden Mustafa Okay, Mersin'de polis baskını sırasında intihar etti. Diğer 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde, 6 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında kızı ile gezdikten sonra otomobiliyle evinin önüne gelen Kayhan Erkara, otoparka gireceği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Kayhan Erkara'nın hayatını kaybettiği, kızı B.E.'nin ise bacağından yaralandığı belirlendi. Küçük çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Erkara'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

MERSİN'DE OPERASYON

Başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin 3 kişi olduğunu belirledi. İsimlerinin Hikmet D., Hilmi G. ve Mustafa Okay olduğu tespit edilen şüphelilerin Mersin'e kaçtığını belirleyen polis, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin Mezitli ilçesindeki bir sitede saklandıklarını saptadı. Cinayet Büro Amirliği ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelilerin saklandığı eve özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yaptı. İNTİHAR ETTİ

Cinayet şüphelilerden Mustafa Okay, yakalanacağını anlayınca polislere önce tabanca ile ateş açtı, ardından da başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Diğer iki şüpheli Hikmet D. ve Hilmi G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Okay'ın cansız bedeni, savcı ve polislerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilirken, Adana'ya getirilip, sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

Son dakika haberi! 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU YARALAYIP, BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ POLİS BASKININDA İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberi! 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU YARALAYIP, BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ POLİS BASKININDA İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberi! 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU YARALAYIP, BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ POLİS BASKININDA İNTİHAR ETTİ

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6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU YARALAYIP, BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ POLİS BASKININDA İNTİHAR ETTİ 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU YARALAYIP, BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ POLİS BASKININDA İNTİHAR ETTİ Adana'da kızı araçta uğradığı silahlı saldırıda ölen kişinin şüphelileri Mersin'de yakalandı Adana'da kızı araçta uğradığı silahlı saldırıda ölen kişinin şüphelileri Mersin'de yakalandı Adana'daki cinayetin firari 3 zanlısından 2'si Mersin'de yakalandı Adana'daki cinayetin firari 3 zanlısından 2'si Mersin'de yakalandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU YARALAYIP, BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ POLİS BASKININDA İNTİHAR ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU YARALAYIP, BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ POLİS BASKININDA İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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