60 yıllık sepet ustasının tek tesellisi sepetleri

Eşinden sonra kendisini sepetlerine adadı

ORDU - Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki sepet ustası Yaşar Güler, 20 yıl önce kaybettiği eşinden sonra tek tesellisi sepetleri oldu.

Çaybaşı'nın Gürcek Mahallesi'nde yaşayan 60 yıllık sepet ustası Yaşar Güler, 20 yıl önce kaybettiği ve eşinin de destek verdiği sepetçilik mesleğini halen yapmaya çalışıyor. 5 çocuğu ve 15 torunu bulunan Yaşar Güler, yeni neslin ve teknolojinin değişmesiyle bu mesleğin artık öldüğünü söyledi. 20 yıl önce eşinin ölümünden sonra tek hatıralarının sepetçilik mesleği olduğunu ifade eden Güler, yalnızlığı ise bazı zamanlarda yaptığı sepetleriyle gideriyor.

Yıllar önce fakirlik insanı her şeye alıştırıyor. Bende bu mesleğe 60 sene önce başladım. Halende devam ediyoruz. Yaptığım sepetlerimi hısım, akraba ve ihtiyaç duyan herkes gelip alıyor. Önceden çok yapıyordum ancak şimdi arada yapmaya başladım. Yaş ilerledikçe bu işi de yapamıyoruz. Eşim 20 sene önce vefat ettiğinde ben yine bu mesleğe devam ediyordum. Eşim bilmezdi bu mesleği ama can sıkıntımı ve bunaltımı sepetlerime gideriyorum. Gelecek nesiller bu mesleği yapamaz. Hem gelir getirecek bir durum kalmadı hem de teknoloji değişti. Çünkü her şeyi artık makine üretiyor. Yaş fındık dallarından sepetlerimi yapıyorum" dedi.