Son dakika haberi... 61 yaşındaki hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

61 yaşındaki hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Yüksekten düşen 61 yaşındaki vatandaş ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde yüksekten düşen 61 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı yaklaşık 3200 metre rakımda bulunan Anaköy-Çığır mezrasında yüksekten düşme sonucu her iki alt ekstremitesinde motor ve duyu kaybı olan 61 yaşındaki İsa Metin, Van merkez ve Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden yolun kar nedeniyle kapalı olması ve karayolları ekiplerinin yolu yaklaşık 6 saatte açabileceklerini belirtmesi üzerine için İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bilgi verildi. Bunun üzerine hemen havalanan Van Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde hizmet veren helikopter ambulans, Çığır mezrasında gitti. Yaklaşık 2 saat süren helikopter faaliyeti sonrasında hasta güvenli bir şekilde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.