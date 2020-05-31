Son dakika haberi... 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı
Son dakika habere göre Zonguldak'ta 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkarak özgürlüğün tadını çıkarttı.
Zonguldak'ta 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkarak özgürlüğün tadını çıkarttı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, Gazipaşa Caddesi'ne akın etti. Yürümekte zorluk çeken bazı vatandaşlara yakınları refakat etti. Gazipaşa Caddesi başta olmak üzere sahil bandına yakın bölgelerde yürüyüş yapan vatandaşlar adeta özgürlüğün tadını çıkarttı. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyuşması gerektiği de vatandaşlara hatırlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kalan caddelerde 65 yaş üstü vatandaş yoğunluğu oluştu. Bazı vatandaşlar ise banka önlerindeki ATM'lere gelerek işlem yaptı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 03:12 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı - Son Dakika
Son Dakika Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi