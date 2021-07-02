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Son dakika haberi: 66 yaşındaki Fatma teyzenin dolandırıcılara kaptırdığı parayı jandarma teslim etti - Son Dakika

Son dakika haberi: 66 yaşındaki Fatma teyzenin dolandırıcılara kaptırdığı parayı jandarma teslim etti

02.07.2021 20:52

Son dakika haberler... 66 yaşındaki Fatma teyzenin dolandırıcılara kaptırdığı parayı jandarma teslim etti Dolandırılan Fatma Köse: "Komşularımı uyardım, ben dolandırıldım" NEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 66 yaşındaki Fatma Köse'nin dolandırıcılarca alınan 255 bin lirası;

66 yaşındaki Fatma teyzenin dolandırıcılara kaptırdığı parayı jandarma teslim etti

Dolandırılan Fatma Köse: "Komşularımı uyardım, ben dolandırıldım"

NEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 66 yaşındaki Fatma Köse'nin dolandırıcılarca alınan 255 bin lirası; şüphelileri yakalayan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Fatma Köse'ye teslim edildi.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesine ikamet eden 66 yaşındaki Fatma Köse 112 ihbar hattını arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin oğlunun terör örgütüne üye yapıldığı ve dava açıldığını belirterek 255 bin lira değerinde para ve ziynet eşyalarını alarak dolandırıldığını ihbar etti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaşlı kadını dolandıran şüphelilerin A.T. ve E.Y. olduğu belirlenmesinin ardından yapılan takip sonrası Kayseri istikametine gittikleri tespit edildi. Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kullandıkları araç ile birlikte dolandırıcılık olayına konu para, altın ve dövizler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Komutanı Adem Akgümüş ve beraberindeki jandarma ekipleri tarafından Göreme'de evi ziyaret edilen Fatma Köse'ye dolandırılan parası teslim edilirken 66 yaşındaki Köse'nin mutluluğu görülmeye değerdi.

Fatma Köse'ye dolandırıldığı parasını teslim eden Merkez İlçe Komutanı Yüzbaşı Adem Akgümüş ziyaret esnasında dolandırıcılara karşı bir kez daha uyardı. Akgümüş, "Yaklaşık 2 gün önce kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp sizleri dolandırmak suretiyle almış oldukları paraları İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerimiz ortak çalışmada şahısları tespit etti. Şahıslar mahkemeye sevk edildi. Bunlardan biri tutuklandı diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bugün de sizlerin huzurunda sizlerin vermiş olduğu yaklaşık 255 bin tutarında altın, döviz ve Türk Lirasından mevcut olan bu paraları sizlere teslim etmeye geldik. Bundan sonrada kimseye kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan hiç kimseye itibar etmeyin. Bu tür durumlarda 112 ihbar hattını arayarak gerekli ihbarları vermenizi istiyoruz. Bunula geçmiş olsun. Bu paraların tamamı burada. Tekrar geçmiş olsun" dedi.

Dolandırıcılara 255 bin lira kaptıran 66 yaşındaki Fatma Köse ise açıklamasında "Ben 3 gün önce komşularımı hırsızlara karşı uyardım ama ben kapıldım" derken jandarma ve polis ekiplerine parasını buldukları için teşekkür etti. Köse, "Ben onların içeriden çıkmasını istemiyorum. Çünkü benim canım çok yandı. Beni çok tehdit ettiler. Eviniz çok kötü aranacak, oğlunuz bizim elimizde bırakmayacağız, ne var ne yok bize verin yoksa oğlunuz bırakılmayacak. Ben çok korktum. Jandarmamızdan, polisimizden Allah razı olsun. Ben bugün arasınlar para vermem artık. 3 gün önce ben komşumu uyardım. Gelinler hırsızlar dolaşıyormuş kapınızı açık tutmayın dedim. Ama ben yakalandım. Ben de oğlunuz elimizde dedikleri için yakalandım. Bilemedim. Ben o gün nasıl kapıldım anlamıyorum" diye konuştu.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan dolandırıcılardan A.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken diğer şüpheli E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: 66 yaşındaki Fatma teyzenin dolandırıcılara kaptırdığı parayı jandarma teslim etti
Son dakika haberi: 66 yaşındaki Fatma teyzenin dolandırıcılara kaptırdığı parayı jandarma teslim etti
Son dakika haberi: 66 yaşındaki Fatma teyzenin dolandırıcılara kaptırdığı parayı jandarma teslim etti
Son dakika haberi: 66 yaşındaki Fatma teyzenin dolandırıcılara kaptırdığı parayı jandarma teslim etti

Fatma Köse, Nevşehir, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 66 yaşındaki Fatma teyzenin dolandırıcılara kaptırdığı parayı jandarma teslim etti - Son Dakika


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