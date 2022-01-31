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Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma - Son Dakika

Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma

31.01.2022 11:21

Bir son dakika haberine göre 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma Duruşmada, müşteki, sanık ve taraf avukatlarının esasa ilişkin son savunmaları yapmaları bekleniyor Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise...

7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma

Duruşmada, müşteki, sanık ve taraf avukatlarının esasa ilişkin son savunmaları yapmaları bekleniyor

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması başladı. Duruşmada, müşteki, sanık ve taraf avukatlarının esasa ilişkin son savunmaları yapmaları bekleniyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden dahi duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi de yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, hazırlanan 27 sayfalık iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın yedinci duruşması Ferizli ilçesi Damlık Mahallesi'nde Adalet Bakanlığı tarafından 450 dönüm arazi üzerine kurulumu devam eden ve yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip olacak cezaevi yakınında bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri salonunda başladı. Duruşmaya, tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden A.R.E.C., E.Ö., A.A., A.B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz müşteki sanık A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı. Yoklama alınması sonrasında celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi. Patlamaya ilişkin 7'nci duruşmada müşteki, sanık ve taraf avukatlarının esasa ilişkin son savunmalarını yapmaları bekleniyor.

Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma
Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma

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Münir Karaloğlu, Cumhuriyet, Fabrika, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 7'nci duruşma - Son Dakika
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