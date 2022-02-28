Son dakika haberi | 7 kişiye mezar olan patlama davasında karar - Son Dakika
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Son dakika haberi | 7 kişiye mezar olan patlama davasında karar

28.02.2022 17:50
Son dakika haberi | 7 kişiye mezar olan patlama davasında karar

Son dakika haber: Sakarya'nın hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybetmesine ve 127 kişinin yaralanmasına sebep olan havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davada mahkeme heyeti kararını verdi.

Sakarya'nın hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybetmesine ve 127 kişinin yaralanmasına sebep olan havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davada mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan A.B., A.A., A.Ç., E.Ö. 6 yıl 8 ay, tutuklu sanık H.A.V. 12 yıl 6 ay, A.R.E.C., Y.C. 16 yıl 3 ay "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunda ceza verdi. H. A.V tahliye edildi. - SAKARYA

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Münir Karaloğlu, Mahkeme, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 7 kişiye mezar olan patlama davasında karar - Son Dakika


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