Son dakika haberi! 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza - Son Dakika

Son dakika haberi! 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza

Son dakika haberleri: - 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza Trafik Dedektifliği görevini yerine getirerek babasına ceza yazdı Minik Trafik Dedektifi Çınar'ın görüntüleri beğeni topladı Sakarya'da Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlilerince 'Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim' kimlik kartı...

- 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Trafik Dedektifliği görevini yerine getirerek babasına ceza yazdı

Minik Trafik Dedektifi Çınar'ın görüntüleri beğeni topladı

SAKARYA - Sakarya'da Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlilerince 'Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim' kimlik kartı ile 'Kırmızı Düdük' verilen 7 yaşındaki Cevdet Çınar Özen, kendisine verilen görevi yerine getirerek, trafik kurallarına uymayan babasına ceza yazdı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, korona virüs döneminde farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik 'Evdeyim Ama, Trafik Kuralları Aklımda' temalı ödüllü bir video yarışması düzenlemişti. Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlilerince yarışmaya katılanlardan Adapazarı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Cevdet Çınar Özen'e 'Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim' kimlik kartı ve 'Kırmızı Düdük' verilerek Trafik Dedektifi yapıldı. Minik trafik polisi Özen'e ekiplerce 4 önemli görev verilerek, ailesini trafik kurallarına uyum konusunda denetlenmesi de istendi.

Kendisine verilen görevleri göz önünde bulunduran minik Çınar, görevi başında babasının hız yaptığını görerek kendisini uyardı ancak kurallara uymayarak hız yaptığı için babasına 160 TL trafik cezası yazdı. Kendisine verilen görevlerin yazılı olduğu kağıda, "Babam bugün hız yaptı, babama 160 TL ceza yazdım. Çünkü ben ailemin ve ülkemin trafik polisiyim" yazan Çınar'ın görüntüleri ailesinin sosyal medya hesabında da paylaşıldı. Cevdet Çınar Özen'in babasına kestiği cezayı anlatırken ki çekilen video kısa bir sürede beğeni topladı.

Sakarya, Çınar, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 03:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]