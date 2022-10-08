Son dakika haberi: 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haberi: 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

08.10.2022 10:57
Son dakika haberi: 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, ekipler 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranması bulunan A.Ç., isimli şahsın peşine düştü. Ekipler şahsı Gazi mahallesi Harbiş pazar yeri yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı - Son Dakika
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