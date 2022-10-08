Son dakika haberi: 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, ekipler 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranması bulunan A.Ç., isimli şahsın peşine düştü. Ekipler şahsı Gazi mahallesi Harbiş pazar yeri yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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