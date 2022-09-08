Son dakika haberi: 70 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: 70 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı

08.09.2022 17:31
Son dakika haberi: 70 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 70 kilo esrar, 900 kök kenevir ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 70 kilo esrar, 900 kök kenevir ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir bahçede kenevir yetiştiren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Maden Mahallesi'ndeki ev ve bahçede narkotik köpekleri ile yapılan aramada, 70 kilo esrar, 2 kilo kenevir tohumu, 900 kök kenevir, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B., N.B. ve M.D. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti, yasadışı kenevir tohumu, silah mühimmat kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Kenevir, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 70 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 70 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika
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