İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir bahçede kenevir yetiştiren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Maden Mahallesi'ndeki ev ve bahçede narkotik köpekleri ile yapılan aramada, 70 kilo esrar, 2 kilo kenevir tohumu, 900 kök kenevir, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B., N.B. ve M.D. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti, yasadışı kenevir tohumu, silah mühimmat kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kenevir, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: 70 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika

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