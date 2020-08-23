Son dakika haberi: 70 yıllık fırıncı, günde 2 bin 'Fertek halkası' satıyor - Son Dakika

NİĞDE'de, 6 yaşından beri fırıncı olan Cengiz Atalay'ın (76) yaptığı yöresel çörek çeşidi 'Fertek halkası'nın lezzeti, kenti aştı. Günde ortalama 2 bine yakın 'Fertek halkası' üretip, satan Atalay, Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.

Merkez Fertek Mahallesi'nde 30 yıl önce kendi kurduğu fırında ekmek ve 'Fertek halkası' üreten Cengiz Atalay, 70 yıldır fırıncılık yapıyor. Günde yaklaşık 2 bine yakın 'Fertek halkası'nın satıldığı fırının, Niğde'nin çeşitli bölgesinden gelen müşterilerinin yanı sıra il dışından da birçok müşterisi bulunuyor. Atalay, kentteki müşterilerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına da kargoyla ürün gönderdiğini söyledi.'Fertek halkası'nı mahalledeki çocuklara ücretsiz verdiğini dile getiren Cengiz Atalay, okula gitmediği için 6-7 yaşında simit satmaya başlayarak, sektörle tanıştığını kaydetti. Ürünlerini doğal malzemelerle ürettiğini aktaran Atalay, "Eskiden tahin yağıyla yaptığımız bu ürünü şimdilerde ayçiçek yağından yapıyoruz. Ürünlerim çok beğeniliyor. Buradan alıp başka kentlere götürenler olduğu gibi ben de başka şehirlerden arayıp isteyenlere koliyle gönderiyorum. İçeriğinde tahin, yağ, süt ve su bulunan bu ürün çok lezzetli" dedi.