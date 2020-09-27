Son dakika haberi! 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi! 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Son dakika haberi! 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Kayseri'de kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi Orhan Gazi Mahallesi Süleyman Tarman Caddesi üzerinde ikamet eden Derviş Y.(72)'den haber alamayan yakınları evine geldi. Kapıyı açtıklarında yaşlı adamı hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Derviş Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ

Son dakika haberi! 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kocasinan, Erkilet, Kayseri, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 23:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı Polonya ekibi Pogon'da 21'i futbolcu 30 kişi koronavirüse yakalandı
Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı         
22:54
Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış         
22:15
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var         
22:02
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı         
20:23
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaklar         
18:00
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu 10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu         
15:52
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Fatih Aksoy'un Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi         
14:58
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor         
13:39
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu         
12:17
2 yaşındaki Minik Talha, yataktan düşerek hayatını kaybetti 2 yaşındaki Minik Talha, yataktan düşerek hayatını kaybetti         
09:25
60 yaşında kendi işini kurdu, iş yerinde komşularını istihdam etti 60 yaşında kendi işini kurdu, iş yerinde komşularını istihdam etti         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 05:55:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei