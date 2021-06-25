Son dakika haberi: 77 yaşındaki kadının öldürülüp evinden hırsızlık yapılmasına ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika

Bakırköy'de, 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu öldürüp evindeki değerli eşyaları çaldıkları gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık müebbet ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık beraat etti.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep Yaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Sanık Yaz, eski savunmalarını tekrar etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Uğurcan ile Mertcan Macit'in "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarını işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verdi.

Tutuklu sanık Yaz'ı "Bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, suçun işlenmesinden sonraki pişmanlığı, cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkileri ve duruşmada gözlemlenen kişiliğini lehine indirim nedeni sayarak cezayı müebbet hapse indirdi.

Mahkeme, Yaz'ın, "geceleyin konutta yağma" suçundan verilen 11 yıl hapis cezasına da takdiri indirim uygulayıp 9 yıl 2 aya düşürerek, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Nisan 2020'de Bakırköy'de 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nun evinde ölü bulunduğu, maktulün adresinden 5 Nisan'da sanık Recep Yaz'ın çıktığı belirtilmişti.

İddianamede, sanık Yaz'ın ifadesinde, Bakırköy'de bir büfede kuryelik yaptığını, maktulün kendisine 1,5 ay öncesinden 60 lira borcu olduğunu, patronunun bu parayı maaşından kesmesi üzerine maktulden istediğini, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle maktulü iple boğarak öldürdüğünü anlattığı aktarılmıştı.

Ahmetoğlu'nun, 2 yüzük, saat, cep telefonu ile 3 banka kartını alarak evden ayrıldığını belirten sanığın, bu eşyaları olay sonrası sanıklar Mertcan Macit ve Uğurcan Macit'e verdiğini söylediği kaydedilmişti.

İddianamede, 30 günlük tutukluluk incelemesi sorgusunda hakimliğe itirafta bulunan sanık Recep Yaz, bu suçun kendisine üstlendirildiğini, diğer sanıklar Uğurcan Macit ile Mertcan Macit'in baskısı ve darbı üzerine hırsızlık olayına katıldığını söylediği belirtilmişti.

Sanık Yaz'ın itirafı üzerine diğer sanıklar Uğurcan ile Mertcan Macit'in de soruşturmaya dahil edildiği aktarılan iddianamede, bu sanıkların da Yaz'ın kendilerinden aldığı oto teybini geri getirmediğini, istediklerinde de cep telefonu, yüzük ve saat verdiğini, öldürme ve yağma olaylarıyla ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığını söyledikleri ifade edilmişti.

Maktul Ahmetoğlu'nun evinde toplanan parmak izlerinin 17'sinin Recep Yaz'a ait olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların alacak isteme bahanesiyle eve girip soygun yapmak maksadıyla maktulü boğarak öldürdükleri ve eşyaları alarak kaçtıkları belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Recep Yaz, Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan ise 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.