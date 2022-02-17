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Son dakika haberi: 8 gün önce köyde çıkan yangını söndürmüşlerdi, bu sefer köyleri yandı - Son Dakika

Son dakika haberi: 8 gün önce köyde çıkan yangını söndürmüşlerdi, bu sefer köyleri yandı

17.02.2022 16:03
Son dakika haberi: 8 gün önce köyde çıkan yangını söndürmüşlerdi, bu sefer köyleri yandı

Son dakika haberleri... Kastamonu'da 15 evin yandığı köyde, 8 gün önce de yangın çıktığı ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldüğü ortaya çıktı.

Kastamonu'da 15 evin yandığı köyde, 8 gün önce de yangın çıktığı ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldüğü ortaya çıktı.

Kastamonu'da merkez ilçeye bağlı 40 haneli Başören köyünde 15 ev elektrik kontağından çıkan yangın neticesinde yanarak kullanılamaz hale geldi. Aynı köyde 15 gün önce de elektrik kontağından ve bacadan farklı yangınların çıktığı ve bu yangınların büyümeden köylüler tarafından söndürüldüğü ortaya çıktı. 8 gün önce çıkan yangında ise evi alev alan Halim Mızır'ın yanmaktan kurtardığı evinin dün çıkan yangında küle döndüğü öğrenildi.

"8 GÜN ÖNCE ÇIKAN İLK YANGINI ATLATTIK AMA DÜN ÇIKAN YANGINI ATLATAMADIK"

Yangının çıktığı sırada evde olduğunu söyleyen Halim Mızır isimli vatandaş, "Köylülerin bağrışmaları üzerine dışarı çıktım. Evden duman çıkmaya başladı. Duman çıktığını görünce yangın vanasının başına gittim. Kapağı açtım ama vananın içinde hortum olmadığından dolayı yangına müdahale edemedim. Depoda su vardı. Ondan sonra eve döndüm çaresiz bir şekilde. Sadece evden motorumu kurtarabildim. Bundan 8 gün önce yine evimizde yangın çıktı. Bu yangında da evden dışarı çıktık. Su ile müdahale ederek büyümeden söndürdük. 1 günde 4 kere tutuştu. Elektrik kontağından kaynaklı yangın oldu. Ertesi gün birde bacadan yangın çıktı. İki günde 6 kez üst üste aynı evde yangın çıktı. Ama son çıkan yangında hem kendi evimiz hem de 15 hanemiz yandı. Ne yazık ki ilk yangınları atlattık ama ikinci kez çıkan yangını atlatamadık" dedi.

1958 yılında da köylerinin çıkan bir yangında büyük çapta hasar aldığını söyleyen Halim Mızır, "Bize dedelerimiz anlatırdı. O yangında da bütün köyümüzde böyle yanmıştı. Şimdi ne yapacağımızı bilemiyoruz, kendi başımıza kaldık, mağdur durumdayız" diye konuştu.

"EVİMİZ DE HAYVANLARIMIZ DA YANDI"

Evlerini de hayvanlarını da yangında kaybettiklerini ifade eden Gülsüm Mızır da, "Başören köyünde çıkan yangında babamın evi ve hayvanlarımız yandı. Çok üzgünüz ve zor durumdayız. Sağ olsun bu konuda devletimiz şimdilik yanımızda ve bizlere yardım ediyor. Allah razı olsun. Bundan 1 hafta öncesinde yine köyümüzde yangın çıkmıştı ama erken müdahale edilmişti ve yangın büyümeden söndürülmüştü. Dün çıktığında da maalesef söndürülemedi ve bir hayli evler yandı. 15 ev birden yandı. Üzgünüz. Yangından hemen sonra sağ olsun yetkililer hemen geldi ve bizlere ilk etapta yardımlar ulaştı. Sağ olsun şimdilik acil ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Yiyecek, gıda gibi yardımlar bizlere yapılıyor" şeklinde konuştu.

"KÖYÜMDE OLSAYDIM BELKİ YANGINI SÖNDÜREBİLİRDİM"

Yangının çıktığı sırada köyde olmadığını söyleyen Mustafa Timsal isimli vatandaş, "Çocuklarım aradı evimiz yanıyor diye. Ben geldiğimde köyümüz komple yanmıştı. Evimizin bütün eşyası yandı, ahırımız yandı. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Bundan 1 hafta önce yine yangın çıkmıştı, o zaman ilkin ben köydeydim, ben söndürmüştüm o yangınları. Fakat bu sefer evimizi kurtaramadım. Bende yangın sırasında Kastamonu'daydım. Belki yangın sırasında köyde olsaydım kurtarabilirdim. Bizim köyümüzde 1958 yılında yine yangın olmuştu. Köyümüz o zaman da yanmıştı, şimdi 2022 yılında yine yandı" şeklinde konuştu.

KASTAMONU'DA 190 BİN BİNA YANGIN RİSKİ TAŞIYOR

Öte yandan, Kastamonu'da elektrik kontağından çıkan yangınlar sebebi ile çok sayıda ev tehlike altında bulunuyor. Daha önce de elektrik kontağından çıkan yangınlar sebebiyle çok sayıda ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Kastamonu İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü tarafından elektrik kontağından çıkan yangınların önüne geçilebilmesi için çalışma başlatılarak riskli yapılar tespit edildi. Bu tespitlere göre Kastamonu'da 190 bin binanın riskli olarak belirlendiği ve elektrik tesisatının da yenilenmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından elektrik tesisatlarını yenilemek için ilk etapta 250 haneye kredi verilirken, elektrik tesisatlarını yenilemek isteyen ev sahipleri için 3 milyon lira ödenek tahsis edildiği açıklandı.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Son dakika haberi: 8 gün önce köyde çıkan yangını söndürmüşlerdi, bu sefer köyleri yandı
Son dakika haberi: 8 gün önce köyde çıkan yangını söndürmüşlerdi, bu sefer köyleri yandı
Son dakika haberi: 8 gün önce köyde çıkan yangını söndürmüşlerdi, bu sefer köyleri yandı
Son dakika haberi: 8 gün önce köyde çıkan yangını söndürmüşlerdi, bu sefer köyleri yandı
Son dakika haberi: 8 gün önce köyde çıkan yangını söndürmüşlerdi, bu sefer köyleri yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kastamonu, Yangın, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 8 gün önce köyde çıkan yangını söndürmüşlerdi, bu sefer köyleri yandı - Son Dakika


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