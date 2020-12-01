Son dakika haberi | 8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | 8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü

01.12.2020 13:13
Son dakika haberi | 8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavirüse yakalanan anne-baba ile oğulları, 8 gün içinde hayatlarını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavirüse yakalanan anne-baba ile oğulları, 8 gün içinde hayatlarını kaybetti.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın (83), 22 Kasım günü rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Aydın, tedaviye alındığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 2 gün sonra hayatını kaybetti. Mehmet Aydın, gözyaşları arasında toprağa verilirken, eşi Ayşe Aydın (80) ile oğlu Musa Aydın'ın (59) testleri de pozitif çıktı. Durumları ağırlaşan anne ve oğlu, 28 Kasım günü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Aydın, 30 Kasım günü hastalığa yenik düşerken, annesi Ayşe Aydın da aynı gün hayatını kaybetti. Anne ve oğlu  Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika haberi | 8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü
Son dakika haberi | 8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü

Koronavirüs, Tarsus, Kasım, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü - Son Dakika


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