Son dakika haberi | 8'inci kattan kendini atan Özgecan Usta ölümüyle iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | 8'inci kattan kendini atan Özgecan Usta ölümüyle iddianame hazırlandı

06.07.2022 11:48
Son dakika haberi | 8'inci kattan kendini atan Özgecan Usta ölümüyle iddianame hazırlandı

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta 8'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.

Zonguldak'ta 8'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Savcılık intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle Bartu Can Akkışla'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini belirterek Akkışla hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.

Olay, geçen yıl 5 Şubat günü İncivez Mahallesi Yavuzkent Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre Özgecan Usta, erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla arasında evlenme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine "Kendimi atacağım diyerek terasa çıkan Usta, 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek hayatını kaybetti.

"Erkek arkadaşa hakkında ev hapsi"

Olay sonrası Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Bartu Can Akkışla ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yaklaşık üç saatlik sürecin ardından Bartu Can Akkışla hakkında ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

"2 yıldan 6 yıla hapis cezası "

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame tamamladı. İddianamede, Bartu Can Akkışla'nın, olay tarihinde 21 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı Usta'nın daha önce psikolojik tedaviler gördüğünü ve geçmişte intihara teşebbüs ettiğini bildiğini evlilik tartışmasının ardından Özge Can Usta'nın ruh halinin değiştiğini ve Usta'nın intihar girişiminde bulunabileceğinin Akkışla tarafından öngörülebileceği, ancak Akkışla'nın tartışmayı sürdürdüğüne yer verilen iddianamede 'Kendimi atacağım' diyerek Usta'nın terasa çıktığı ancak Akkışla'nın hemen ardından terasa gitmediği belirtildi. Savcılık, Akkışla'nın Usta'nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 8'inci kattan kendini atan Özgecan Usta ölümüyle iddianame hazırlandı - Son Dakika

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