Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA - Son Dakika

Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA

08.03.2021 13:02

Son dakika haberine göre CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, geleneksel hale getirdiği 'Üretici Pazarı'nda kadın üreticilerle müşterilerini buluşturarak kutladı.

CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, geleneksel hale getirdiği 'Üretici Pazarı'nda kadın üreticilerle müşterilerini buluşturarak kutladı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Fulya Hiper'de gelenekselleştirdiği 'Üretici Pazarı' ile kutladı. CarrefourSA'nın bu yıl üçüncü kez düzenlediği Üretici Pazarı'na Pales, Antre Gourmet, Tipi, Beta Gıda, Mimi tarım, No on Kahve, Ezgi Gıda, Lezzet Mantı, Gurme Mantar, ForFarming ve Baysarı Tarım Ürünleri ile Yolören Köyü Kalkınma Kooperatifi ve Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi katılarak müşterilerle bir araya geldi. Üretici Pazarına CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura katıldı.

'ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 35'İ KADINLARDAN OLUŞUYOR'

Üretici Pazarını değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu,?Bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de kendi ayakları üzerinde gururla duran kadın üreticilerimiz için çok mutluyum. CarrefourSA olarak her zaman kadınlarımızın yayındayız. Kadın üreticilerimiz çok doğru işler yapıyorlar. Kadın üreticilerimizin gücü bu işin temelidir. Kadınlarımız tarım veya ürün geliştirmede ne kadar başarılı olursa, millet olarak o kadar başarılı olacağız. Biz CarrefourSA olarak kadınların üretmesine son derece inanıyoruz. Toplam 11 bin çalışanımızın yüzde 35'i kadınlardan oluşuyor. İş süreçlerinde eşitlik ilkesine olan inancımızla Genel Müdür Yardımcılarımızdan başlayarak hemen her görev ve unvanda kadınların söz sahibi olmasını önemsiyoruz? dedi.

'KADIN ORANININ ARTMASI İNANCIYLA FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ'

Kartallıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Üreten kadınlara marketlerimizde yer verdiğimiz gibi CarrefourSA'da çalışan kadınların kariyer yolculuklarını ve kişisel gelişimlerini destekliyor, iş hayatındaki basamakları tırmanarak doğru bir kariyer sahibi olabilmeleri için birçok program eşliğinde avantajlar sağlıyoruz. Geçen sene hem ülkemiz hem de CarrefourSA adına göğüsleri kabartacak bir ilke imza attık; Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformu'nun imzacıları arasında yer alan ilk Türk gıda perakendecisi olduk. CarrefourSA olarak hem çalışanlarımız hem de iş ortaklarımız arasında kadın oranının artması inancıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz.'

'ÇALIŞARAK GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ'

Antalya'dan gelen üretici Duru Kocabaş ise, 'Hep birlikte el ele verdiğimizde nelerin olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Şu an sürdürülebilir gıdayı tanıtmak istiyoruz. Bu şekilde aile ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu şekilde güçlü olduğumuzu hissediyoruz' diye konuştu.

Programın ardından CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Üretici Pazarı'na katılan markaların yöneticilerine bir teşekkür plaketi takdim etti.

Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA
Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA
Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA
Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA
Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA
Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA
Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA
Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA
Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA

Kadınlar Günü, CarrefourSA, Tarım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İSTANBUL-8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ÜRETİCİ KADINLAR PAZARDA - Son Dakika


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