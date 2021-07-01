KONYA'da, 8 metrelik boş kuyuya düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki Cumhuriyet Eski Otobüs Hareket Şefliği bahçesindeki kuyuya 2 yavru kedinin düştüğü ihbarını aldı. Söz konusu adrese giden itfaiye ekipleri, halatla kuyuya inip, kedileri çantaya koyup çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen yavru kediler, sahipleri olan iki çocuğa teslim edildi.