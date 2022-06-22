Son dakika haberi! 8 yaşındaki Cesur'un öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! 8 yaşındaki Cesur'un öldüğü kaza kamerada

22.06.2022 12:15
Son dakika haberi! 8 yaşındaki Cesur'un öldüğü kaza kamerada

Son dakika gündem haberine göre BİTLİS'te Cesur Karayakas'ın (8), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

BİTLİS'te Cesur Karayakas'ın (8), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana geldi. 2 aracın geçişinden sonra bir anda çift şeritli yola çıkan Cesur Karayakas, Tatvan'dan Bitlis yönüne giden 13 EB 653 plakalı otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle Karayakas, olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayakas, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Karayakas'ın öldüğü kazanın, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde Karayakas'ın 2 aracın geçişinden sonra koşarak yola çıktığı, karşı şeride geçtiği anda ise otomobilin çarpmasıyla savrulduğu görülüyor. Bu sırada elinde poşetler olan bir kadının feryat anları da kameraya saniye saniye yansıdı.


YORUMLAR
500
Son dakika! Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Son dakika! Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bitlis'ten Dünya Yenilenebilir Enerji Günü değerlendirmesi Açıklaması Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bitlis'ten Dünya Yenilenebilir Enerji Günü değerlendirmesi Açıklaması
Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 8 yaşındaki Cesur'un öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:22:04. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! 8 yaşındaki Cesur'un öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement