8 yıl önce öldürülen babası ve amcasının cinayet zanlısını öldürdü

Yüzlerce kişinin önünde husumetlisine kurşun yağdırdı

Önce cinayet işledi, sahilde elinde silahla gezerken kabus dolu dakikalar yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi cezaevinden izinli olarak çıkan eski husumetlisine sahilde yüzlerce kişinin önünde kurşun yağdırdı. Cinayetin ardından zanlının elinde silahla dolaşması vatandaşlara korku dolu dakikalar yaşattı.

Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden izinli olarak çıkan 37 yaşındaki Ersin Aydoğan'ı takibe alan Devrim Celal Keleş, daha sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Bankta oturan husumetlisinin kafasına ve vücuduna defalarca ateş eden zanlı olay yerine gelen polis ekiplerine uzun süre teslim olmadı. Elinde cinayet silahı ile sahilde dolaşan ve polislere kendisini öldürmekle tehdit edip yaklaşmamalarını isteyen zanlı vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sahilde bir süre silahla gezen zanlı yaklaşık 15 dakika sonra polislere silahını vererek teslim oldu. Cinayet zanlısı olay yerinden zabıta aracına bindirilerek emniyete götürülürken, polis cinayette kullanılan silaha da el koydu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri silahla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ersin Aydoğan'ın öldüğünü belirledi. Silahlı saldırı sonucu ölen Aydoğan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

8 yıl önceki cinayetin intikamını aldı

İddiaya göre 2012 yılında bar işletmecileri Ersin Aydoğan ve ağabeyi Hüseyin Aydoğan ile Atalay ve Atakan Keleş kardeşler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Ersin ve Hüseyin Aydoğan kardeşler silahla Atalay ve Atakan Aydoğan kardeşleri vurarak öldürdü. Devrim Celal Keleş'in öldürülen babası Atakan ile amcası Atalay'ın intikamını almak için cinayeti işlediği ifade edildi.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor