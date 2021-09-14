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Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti

14.09.2021 07:04
Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yaklaşık 80 metrelik şarampole uçtu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yaklaşık 80 metrelik şarampole uçtu.  Kazada, sürücü Adem Hasköy(65) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı kırsal Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Hasköy plakası öğrenilemeyen pikap ile seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği pikap yaklaşık 80 metrelik şarampole uçtu. Hasköy'ün eve gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen ailesi, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında, Hasköy'e ait pikabın şarampolde olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasköy'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasköy'ün öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti

Jandarma, Nazilli, Aydın, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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