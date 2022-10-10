Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Beşpınar Mahallesi Karakaya mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Köme (83) idaresindeki 55 AIL 339 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak çalılıklara devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hıdır Köme olay yerinde hayatını kaybederken, Alime Köme, Keziban Çakır ve Hafıza Bekdemir yaralandı. Yaralılar, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Beşpınar, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... 83 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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