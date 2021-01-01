88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti - Son Dakika

88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti

01.01.2021 16:29
88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti, System.String[]

Antalya'da 88 yaşındaki Ali Arıtürk, 2 kez yakalandığı koronavirüsü yenip, sağlığına kavuştu. Tedavi gördüğü süreçte sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade eden Arıtürk, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Korkuteli ilçesinde yaşayan Ali Arıtürk, 25 Ekim günü, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısmi felç bulguları saptanan Arıtürk, Antalya'daki özel bir hastanenin yoğun bakımına sevk edildi. 22 günlük tedavinin ardından Arıtürk, taburcu edildi.

2. KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Takibi evde yapılan Ali Arıtürk'ün koronavirüs şüphesi üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Evde tedavisine başlanan Arıtürk, hastalığı atlattı. Kısa süre sonra öksürük şikayetiyle gittiği göğüs hastalıkları polikliniğinde 2'nci kez yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Arıtürk, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedaviyle sağlığına kavuşan Arıtürk, 2 gün önce taburcu edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Ali Arıtürk, tedavi gördüğü süreçte sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Bu süreçte benim iyileşmem için hizmet eden, başta doktor, hemşire, hasta bakıcı, temizlikçi olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Allah yardımcısı olsun. Hepsine canı gönülden teşekkür ederim. Tüm sağlık çalışanlarının çok iyi davrandığını anlatmak istedim. Yaklaşık 20 gündür beni, bir baba, amca, dede ve dayı olarak gören ve bana bu şekilde hizmet eden tüm çalışanları tebrik ediyorum. Hepsine sağlık ve afiyet diliyorum" diye konuştu.

Oğlu Erkan Arıtürk ise babasının kronik rahatsızlığı olmadığını, yeme içme durumunun iyi olduğunu söyledi. Arıtük, "Babamdan ümitliyiz, inşallah ayağa kalkar ve yürür" dedi.

88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 88 yaşında 2 kez koronavirüsü yendi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti - Son Dakika


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