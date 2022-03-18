Son dakika haber | 9 İLDE TELEFON DOLANDIRICILARINA YÖNELİK DEV OPERASYON - Son Dakika
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Son dakika haber | 9 İLDE TELEFON DOLANDIRICILARINA YÖNELİK DEV OPERASYON

18.03.2022 07:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine polis ve savcı süsü vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çeteye yönelik aralarında İstanbul ve Şanlıurfa'nın da içinde olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine polis ve savcı süsü vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çeteye yönelik aralarında İstanbul ve Şanlıurfa'nın da içinde olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyon sonucu çok sayıda şüpheli yakalandı. Çete lideri olduğu iddia edilen şüpheli ise İstanbul Fatih'te kız arkadaşının evinde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kendilerini hakim, savcı, asker ya da polis olarak tanıtan çete üyelerinin telefon açtıkları mağdurlara, FETÖ yada başka terör örgütlerinin isimlerini vererek, çalışma yaptıklarını ve terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek, sürekli talimat verdikleri ve bu şekilde vatandaşların hesaplarındaki paraları çektirerek bir yere bırakmalarını sağladıkları. Ardından da paraları alarak kayıplara karıştıkları belirlendi. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında İstanbul ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 9 ilde operasyon yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

52 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

9 ilde çok sayıda adrese yapılan operasyonda 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, çete lideri olduğu iddia edilen bir kişi Fatih'te kız arkadaşının evinde yakalandı. Evde yapılan aramaların ardından çete lideri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 2 kişinin de daha önce tutuklandığı belirtildi.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Yapılan çalışmalarda çetenin sadece 9 kişiyi yaklaşık 9 milyon lira dolandırdığı belirlenirken, rakamın daha da artacağı öğrenildi. Çetenin yaptığı milyonlarca liralık vurgunu, kuyumcular ve galericiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Son dakika haber | 9 İLDE TELEFON DOLANDIRICILARINA YÖNELİK DEV OPERASYON
Son dakika haber | 9 İLDE TELEFON DOLANDIRICILARINA YÖNELİK DEV OPERASYON
Son dakika haber | 9 İLDE TELEFON DOLANDIRICILARINA YÖNELİK DEV OPERASYON
Son dakika haber | 9 İLDE TELEFON DOLANDIRICILARINA YÖNELİK DEV OPERASYON

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 9 İLDE TELEFON DOLANDIRICILARINA YÖNELİK DEV OPERASYON - Son Dakika


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