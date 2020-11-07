Son dakika haberi! 9 kişinin hayatını kaybettiği sitede kontrollü yıkım sürüyor - Son Dakika

İzmir'deki depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı Barış Sitesinde kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor. Sırayla 10 dakikalık süre içerisinde evlerinden eşyalarını alan vatandaşlar, yuvalarının yıkılmasını hüzünlü gözlerle izliyor.

İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin en çok zarar verdiği Bayraklı ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı Manavkuyu Mahallesindeki 4 bloklu Barış Sitesi ve hemen yanındaki Cumhuriyet Sitesinde kontrollü yıkım, ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Yıkım öncesi değerli eşyalarını alabilmeleri için vatandaşlara 10 dakika süre veriliyor. Eşya alımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin denetiminde yapılırken, kimi vatandaşlar verilen sürenin yeterli olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Evinden eşya almak için bekleyen Hatice Çetin, "Deprem anı çok kötüydü. Anlatılacak gibi değildi. Evimiz hasar aldı. Burası da yıkılacak. Eşyalar daha belli değil. Binalar yıkılmadan müsaade etmiyorlar" derken, Şengül Yıldırım ise "Eşya alacağız da 10 dakika süreyle işte. Evin içinde çatlama devrilme yok. Alacağımızı aldık. Ben telefonla konuşuyordum. Abi deprem oluyor dedim sonra oturduğum yerde kaldım. Sonra merdivenlerden indim. Gençler bana yardımcı oldu. Bir haftadır bekliyoruz eşya almak için. Bugün eşyalarımızı alacağız" diye konuştu.

Deprem nedeniyle hasar gören binalarda yıkım çalışmaları devam ederken, çalışmalar havadan görüntülendi. - İZMİR