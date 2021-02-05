Son dakika haberi | 9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu iddiası - Son Dakika

Son dakika haberi | 9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu iddiası

05.02.2021 01:14

Son dakika gelişmesine göre 9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu iddiası Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuğun tabancayla oynarken, kendini vurduğu iddia edildi, 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Olay, ilçeye bağlı Ülkülü Kırsal Mahallesinde meydana geldi.

9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu iddiası

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuğun tabancayla oynarken, kendini vurduğu iddia edildi, 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Ülkülü Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddiaya göre 9 yaşındaki Muhittin Açık, evdeki tabanca ile oynarken tabanca bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan mermi ile başından vurulan ve ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhittin Açık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Son dakika haberi | 9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu iddiası
Son dakika haberi | 9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu iddiası
Son dakika haberi | 9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu iddiası
Son dakika haberi | 9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu iddiası

Şanlıurfa, Siverek, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu iddiası - Son Dakika


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