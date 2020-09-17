Son Dakika: 9 yaşındaki kızını koronavirüsten kaybeden baba: Bu işin şakası yok - Son Dakika

9 yaşındaki kızını koronavirüsten kaybeden baba: Bu işin şakası yok

ERZURUM'da yaygın değişken immün yetmezliği hastalığı olan kızı Esmanur Kartal'ı (9) koronavirüs nedeniyle kaydeden sağlık çalışanı baba Gafur Kartal, "Herkese sesleniyorum, çok dikkat etsinler. Bu işin şakası yok. Alay edenler yanlış yapıyorlar" dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi başhekimlik biriminde çalışan Gafur Kartal'ın kızı Esmanur Kartal, rahatsızlanması üzerine babasının çalıştığı hastanede tedaviye alındı. 5 yaşında yaygın değişken immün yetmezliği teşhisi konan Esmanur, durumu kötüleşince yoğun bakıma alındı. Koronavirüse yakalanan 4'üncü sınıf öğrencisi Esmanur, 10 gün yoğun bakımda kaldı. Küçük kız 13 Eylül'de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kartal ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Esmanur Kartal, merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Esmanur, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kayden çocuk hastalardan birisi oldu. Koronavirüsten yaşamını yitiren Esmanur Kartal'ın babası Gafur Kartal, küçük kızının geçirdiği zorlu süreci anlattı. Koronavisüre karşı çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen acılı baba, "Kızıma 5 yaşında yaygın değişken immün yetmezliği teşhisi kondu. Hastalığı nedeniyle 20 günde bir hastanede tedavi görüyordu. Tedavisini aldığı müddetçe hiçbir sıkıntımız olmuyordu. Bu hassas bir hastalık olduğu için hiçbir şekilde enfeksiyon kapmaması lazım. Bugüne kadar kızımızı koruduk. En son 25 Ağustos'ta hastaneye getirdim, bir hafta sonra rahatsızlandı. Doktorlar koronavirüsten şüphelendiği için test yapıldı ancak negatif çıktı. Fakat virüs akciğerlere indiği zaman testin negatif çıktığı durumlar da olabiliyormuş. Kızımı kovid servisine yatırdılar. Daha sonra yine solunum sıkıntı yaşadı. Allah razı olsun doktorlar çok ilgilendi. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Fakat kızımı yoğun bakıma aldılar ve entübe edildi. Akciğer, karaciğer ve böbrekleri neredeyse iflas etti, makineye bağlandı. Sonra yine iki gün iyi oldu, kendine geldi. Bana da test yapıldı ve sonucu pozitif çıktı. Kızıma virüsün nereden bulaştığını bilmiyoruz. Benim testim pozitif çıkınca evde karantinaya alındım. Daha sonra 13 Eylül'de kızımın ölüm haberi geldi. Karantinadan çıktığım gün kızımın ölüm haberini öğrendim. Allah işte, kızım beni beklemiş. Herkese sesleniyorum, çok dikkat etsinler. Bu işin şakası yok. Alay edenler yanlış yapıyorlar. Biz burada sağlık çalışanı olduğumuz için kovidden ölenleri, yatanları görüyoruz. Çok acı bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Benim canım gitti başka canlar gitmesin. Lütfen maskenizi takın, mesafeye dikkat edin" diye konuştu.