Son dakika haberi: 9 yaşındaki Yağmur'un polis olma hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: 9 yaşındaki Yağmur'un polis olma hayalini gerçekleştirdi

08.04.2022 20:07

Son dakika gelişmesine göre 9 yaşındaki Yağmur'un polis olma hayalini gerçekleştirdi Ailesi ile çadırda yaşayan 9 yaşındaki Yağmur'a büyük sürpriz Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz yanan ormanlık bölgelerin temizlenmesi işinde çalışan ailesi ile birlikte bir barakada kalan ve polis olmak isteyen 9 yaşındaki...

9 yaşındaki Yağmur'un polis olma hayalini gerçekleştirdi

Ailesi ile çadırda yaşayan 9 yaşındaki Yağmur'a büyük sürpriz

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz yanan ormanlık bölgelerin temizlenmesi işinde çalışan ailesi ile birlikte bir barakada kalan ve polis olmak isteyen 9 yaşındaki Yağmur'u ziyaret eden polis ekipleri, yanlarında getirdikleri, polis kıyafeti ve hediyeleri kendisine verdi. Küçük Yağmur, polis kıyafeti giyerek, yunus timleri ile birlikte motosiklete binip gezinti yaparak, polis olma hayalini kısa süreli de olsa gerçekleştirmiş oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarından sonra farklı illerden gelerek yanan ağaçları temizleme işini yapan 611 işçiden bazıları aileleri ile çadır kurarak çalışıyor. Orman kesim işçilerinden Güngör ailesinin 9 yaşındaki ilkokul üçüncü sınıfa giden kızları Yağmur'un en büyük hayali büyüyünce polis olmak. Yağmur'un hayalini duyan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Polis haftası ve Türk Polis teşkilatının kuruluş yıldönümünde, polis kıyafeti ve hediyeler alarak küçük kızın kaldıkları barakayı ziyaret etti. Marmaris'te Temmuz ayında çıkan orman yangınlarında yanan alanlarda ağaçları temizlemek için memleketleri Adana'dan ailesi ile birlikte gelerek ilçeye 21 kilometre mesafedeki Osmaniye Mahallesi'nde barakada yaşayan ve okula servis ile gelip giden Yağmur'a en büyük sürprizi hayalini kurduğu gelecekteki meslektaşları yaptı. Polisler 9 yaşındaki Yağmur'a, 4 yaşındaki Yaprak'a ve 14 yaşındaki abisine de hediyeler verdi. Yağmur, polis kıyafeti giyerek motosiklet ile kıs bir gezinti de gerçekleştirdi.

Polis kıyafetini ve hediyeleri alan Yağmur yaşadığı sürpriz karşısında heyecanlandığını belirterek "Çok mutlu oldum, öğretmenlerim polis olmak istiyorsan çok ders çalışmalısın diyorlar, ben de polis olabilmek için ders çalışıyorum" diyerek kendisine sürpriz yapan ekiplere teşekkür etti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Samed Seyhan "10 Nisan Polis Haftası ve teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü. Küçük kızımızın polis olmak istediğini duyunca kıyafet alıp hediye etmek istedik. Bizler için en güzel bayram çocukların mutluluğu, onların yüzündeki gülümseme her şeye değer, sizlere de vesile olduğunuz için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Yağmur'un annesi 4 çocuk sahibi kesim işçisi Erhan Güngör'ün eşi Aysel Güngör kızlarına yapılan sürpriz için "Valla çok sevindik, çocuklarımıza hediye getirdiler, kızımı çok mutlu ettiler, Allah razı olsun polis olmak istiyordu. Zaten şimdiden hayali gerçek gibi oldu, hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika haberi: 9 yaşındaki Yağmur'un polis olma hayalini gerçekleştirdi
Son dakika haberi: 9 yaşındaki Yağmur'un polis olma hayalini gerçekleştirdi
Son dakika haberi: 9 yaşındaki Yağmur'un polis olma hayalini gerçekleştirdi

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Polis Haftası, Marmaris, Muğla, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 9 yaşındaki Yağmur'un polis olma hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika


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