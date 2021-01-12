93 yaşında koronavirüsü yenen Fatma Nine: Yaşadıklarım beni oldukça zorladı - Son Dakika

93 yaşında koronavirüsü yenen Fatma Nine: Yaşadıklarım beni oldukça zorladı

93 yaşında koronavirüsü yenen Fatma Nine: Yaşadıklarım beni oldukça zorladı
Son Güncelleme: 12.01.2021 09:38

93 yaşında koronavirüsü yenen Fatma Nine: Yaşadıklarım beni oldukça zorladı ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde koronavirüse yakalan Fatma Akkoç (93), evde süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

93 yaşında koronavirüsü yenen Fatma Nine: Yaşadıklarım beni oldukça zorladı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde koronavirüse yakalan Fatma Akkoç (93), evde süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Gençliğinde zatürre ve tifo hastalıklarını geçirdiğini anlatan Fatma Akkoç, "Hastalık sürecinde yaşadıklarım beni oldukça zorladı. Buradan söylemek isterim ki; maske ve mesafe konusunda çok dikkatli olun, ziyaretlere bir süre ara verin" dedi.

Elmalı'ya bağlı Tekke Mahallesi'nde yaşayan, 5 çocuk ve 11 torunu olan Fatma Akkoç, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Üşüme ve yüksek ateş şikayetleri görülen Fatma Akkoç, gittiği hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Akkoç evinde tedaviye alındı. Kronik tansiyon hastası olan Fatma Akkoç, yaklaşık 10 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

'YAŞAM BOYU DOĞAL BESLENDİM'Fatma Akkoç, hastalık sürecini Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Kayıtlarda yaşının 93 olduğunu ancak 2 yıl nüfusa geç kaydedildiğini söyleyen Fatma Akkoç, "Hastalığımı ilk üşümeyle fark ettim. Tat alma duyumu yitirdim ve hala iyileşmeme rağmen tat almamaktayım. Yüksek ateşle birlikte acile gittim ve koronavirüs teşhisi konulup, tedavime hızlı bir şekilde başlandı. Ortalama 10 gün gibi bir sürede hastaneye yatışıma gerek kalmadan evimde sağlığıma kavuştum. Kronik tansiyon hastasıyım. Gençliğimde de bu tür bulaşıcı hastalıkları gördüm. Hatta zatürre ve tifo hastalıklarını da bizzat yaşadım. 1929 doğumluyum, o zamanlar nüfus kaydım 2 senede geç yapılmış, 95 yaşındayım. 5 çocuk, 11 torunum var ve torunumun torununu gördüm. Hayatımı Tekke Mahallesi'nde geçirdiğim için yaşam boyu doğal beslendim. Hastalık sürecinde yaşadıklarım beni oldukça zorladı. Buradan söylemek isterim ki maske ve mesafe konusunda çok dikkatli olun, ziyaretlere bir süre ara verin" dedi.

ATATÜRK'ÜN ÖLDÜĞÜNÜ DUYUNCA AĞLAMIŞFatma Akkoç ayrıca yaşından dolayı çok iyi hatırlayamasa da çocukken Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğünü radyodan dinleyip üzüldüğünü ve ağladığını anlattı.

'SOSYAL MESAFEYE UYSUNLAR'Fatma Akkoç'un oğlu Cafer Akkoç ise, "95 yaşındaki annem koronavirüsten kurtuldu. Çok mutluyum. İnsanlara tavsiyem, maskelerini taksınlar ve sosyal mesafeye uysunlar. Bu dönemde misafir kabul etmeyip, birbirlerine gidip gelmesinler" diye konuştu.

Fatma Akkoç'un torunu Mustafa Erim de, "5 çocuk, 11 torunu olan, anneannem sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Tekke Mahallesi, Elmalı, Tifo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 93 yaşında koronavirüsü yenen Fatma Nine: Yaşadıklarım beni oldukça zorladı - Son Dakika


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