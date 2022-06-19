Datça ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 17 Haziran Cuma günü saat 21.00 sıraları gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 96 kaçak göçmen ile Kırgızistan uyruklu iki organizatör şüphelisi Z.K.(55) ve N.O.R.(48) suçüstü yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Afganistan , Pakistan , Bangladeş ve Somali uyruklu 96 kaçak göçmenin, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasından sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edilecekler bildirildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Göçmen, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! 96 GÖÇMENİN YAKALANDIĞI OPERASYONDA 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.