Son dakika haberi! 96 GÖÇMENİN YAKALANDIĞI OPERASYONDA 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! 96 GÖÇMENİN YAKALANDIĞI OPERASYONDA 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

19.06.2022 03:31
Son dakika haberi! 96 GÖÇMENİN YAKALANDIĞI OPERASYONDA 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Son dakika haberi... MUĞLA'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Datça ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 17 Haziran Cuma günü saat 21.00 sıraları gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 96 kaçak göçmen ile Kırgızistan uyruklu iki organizatör şüphelisi Z.K.(55) ve N.O.R.(48) suçüstü yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali uyruklu 96 kaçak göçmenin, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasından sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler bildirildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Datça'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı Son dakika haber: Datça'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı İzmir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı İzmir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Göçmen, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 96 GÖÇMENİN YAKALANDIĞI OPERASYONDA 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 03:38:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! 96 GÖÇMENİN YAKALANDIĞI OPERASYONDA 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement