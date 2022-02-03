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Son dakika haberi: AA, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği Amerikan helikopterinin enkazına ulaştı - Son Dakika

Son dakika haberi: AA, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği Amerikan helikopterinin enkazına ulaştı

03.02.2022 16:42
Son dakika haberi: AA, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği Amerikan helikopterinin enkazına ulaştı

Son dakika haberi... Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, ABD'nin İdlib'de DEAŞ elebaşına düzenlediği operasyonda teknik arıza yapması nedeniyle imha etmek zorunda kaldığı askeri helikopterin enkazını görüntüledi.

Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, ABD'nin İdlib'de DEAŞ elebaşına düzenlediği operasyonda teknik arıza yapması nedeniyle imha etmek zorunda kaldığı askeri helikopterin enkazını görüntüledi.

ABD'li bir yetkilinin Amerikan basınına yaptığı açıklamada, operasyona katılan helikopterlerden birinin teknik sorun nedeniyle yere indiğini ve imha edildiğini bildirmesinin ardından, AA ekibi, söz konusu hava aracı enkazının peşine düştü.

AA ekibi, enkaza İdlib'in doğusundaki Afrin ilçesinin Cinderes beldesi yakınlarında ulaşarak görüntüledi.

Çekimlerde, helikopterin tamamen parçalandığı ve bazı bölümleri hariç küçük parçalara ayrıldığı görüldü.

-İntihar bombacısı iddiası

AA'ya bilgi veren ve operasyon anlarında olay yeri yakınında bulunan bazı kaynaklar, ABD özel kuvvetlerinin helikopterlerine bir kadın intihar bombacısı tarafından ateş açıldığını, bu kişinin ateşin ardından üzerindekileri infilak ettirdiğini, zarar gören hava araçlarından birinin dönüş için harekete geçtikten kısa süre sonra Cinderes'e iniş yapmak zorunda kaldığını iddia etti.

Associated Press haber ajansının haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, operasyona katılan helikopterlerden birinin teknik sorun nedeniyle yere indiğini ve imha edildiğini kaydetmişti.

Operasyonda 6'sı çocuk 13 kişi ölmüştü

ABD askerleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gece yarısından sonra operasyon düzenlemişti.

Enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğünü bildirmişti.

AA'ya bilgi veren yerel güvenlik unsurları ABD askerlerinin operasyonda evdekilerden birini sağ şekilde alarak yanlarında götürdüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, ABD güçlerinin, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürdüğünü açıklamıştı.

AA ekibi, olayın ardından baskının gerçekleştiği yeri görüntülemişti.

Görüntülerde, baskın sırasında atılan bombalarla evin bazı duvarları ve tavanının çöktüğü, mutfak kısmının yandığı, tüm eşyaların tahrip olduğu ve yerlerdeki kan izleri görülüyor.

Ayrıca görüntülerde, Amerikan askerlerinin kullandığı mühimmatın artıkları da fark ediliyor.

Son dakika haberi: AA, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği Amerikan helikopterinin enkazına ulaştı
Son dakika haberi: AA, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği Amerikan helikopterinin enkazına ulaştı
Son dakika haberi: AA, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği Amerikan helikopterinin enkazına ulaştı
Son dakika haberi: AA, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği Amerikan helikopterinin enkazına ulaştı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Anadolu Ajansı, İdlib, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: AA, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği Amerikan helikopterinin enkazına ulaştı - Son Dakika


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