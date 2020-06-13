Son dakika haberi! AA muhabiri Karagöz dünya evine girdi - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Adıyaman muhabiri Kemal Karagöz, evlendi.
Karagöz, Ela Çorak ile Gölbaşı Evlendirme Dairesinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın kıydığı törenle dünya evine giren çiftin şahitliklerini Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gölbaşı kaymakamı Mutlu Köksal, Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik yaptı.
Törene, çiftin yakınları, mesai arkadaşları ve davetliler katıldı.