Son dakika haberi... AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'tan İl Jandarma Komutanı Kutlu'ya ziyaret - Son Dakika

Yalçıntaş, ziyaretin sonunda AA'nın foto muhabirlerince, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü Aydın Kutlu'ya hediye etti.

Albay Kutlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, İl Jandarma Komutanlığına atanan albay Aydın Kutlu'yu ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 12:27

Kaynak: AA

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