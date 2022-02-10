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AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi - Son Dakika

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi

10.02.2022 17:42

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmesinde, olayın son derece vahim olduğunu, hayatını kaybedenlerin sevdikleri ve ailelerinin...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmesinde, olayın son derece vahim olduğunu, hayatını kaybedenlerin sevdikleri ve ailelerinin acılarını yürekten paylaştıklarını söyledi.

Denizli programı kapsamında Vali Ali Fuat Atik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamlarında ziyaret eden Meyer-Landrut, kent hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile de görüşen Meyer-Landrut, AB Delegasyonu tarafından satın alınan ambulansları inceledi.

Meyer-Landrut, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada ilk kez geldiği Denizli'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kentin zengin doğal güzelliklere sahip olduğunu belirten Meyer-Landrut, kente göçmen sağlık hizmet merkezlerini görmek üzere geldiğini ifade etti.

"Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Suriyeli mültecilere ciddi anlamda sağlık hizmeti sağlanıyor" diyen Meyer-Landrut, AB'nin de bu çabalara katkı sunmaya çalıştığını aktardı.

Meyer-Landrut, göçmenler açısından sağlık hizmetinin çok kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Türk makamları, Türkiye Cumhuriyeti, elbette ki mültecilere ciddi anlamda destek sağlamakta. Farklı ortamlarla karşılaştırıldığında son derece istisnai bir kapsamda olduğunu görüyoruz bu yardımın. Türkiye'nin tamamında toplam 180 göçmen sağlık merkezi bulunuyor. Bunlardan 2 tanesi Denizli'de.

Bugün burada yapmış olduğumuz ziyaretler kapsamında AB olarak proje bazında destek sağlanan 2 devlet hastanesinin inşası, 400'den fazla ambulansın sağlanması söz konusu. Biz bugün bu ambulanslardan 4 tanesini görebildik. Sadece Denizli'de değil Türkiye'nin tamamında mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimini, Türkiye'nin de üstlenmiş olduğu çabaları kolaylaştırmak için destek olmaya çalışıyoruz. Ancak Türkiye'nin bu konuda üstlendiği çaba ve çalışma hakikaten istisnaidir."

"Olmaması gereken bir olaydı"

Büyükelçi Meyer-Landrut bir gazetecinin, "Yunanistan'ın sınır dışı etmesi sonucu 19 düzensiz göçmenin Edirne'de donarak ölmesiyle" ilgili değerlendirmesini sorması üzerine ise şöyle konuştu:

"Elbette bu konuyla ilgili olarak ne kadar insani trajedi olduğunu görüyoruz. Yaşanan hakikaten son derece vahim bir konu. Hayatını kaybedenlerin sevdikleri ve ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Olmaması gereken bir olaydı maalesef gerçekleşti. Şu anda konuyla ilgili bütün detaylara sahip değilim. Türk ve Yunan makamlarının söylediklerini duyuyorum. Bunları takip ediyorum. Ancak ben burada AB'yi temsilen bulunuyorum. Elbette Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu konuda alacağı karar ve yaklaşım önemli. Ancak olmaması ve yaşanmaması gereken bir konuydu. ve gelişmeleri takip edeceğiz, Brüksel bu konuya nasıl yaklaşacak buna da bakacağız."

Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet daha sonra Deliktaş Mahallesi'nde bulunan Sıhhat Göçmen Sağlık Merkezi'nde sağlık çalışanları ve merkeze gelenlerle görüşme yaptı.

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, düzensiz göçmenlerin donarak ölümünü değerlendirdi - Son Dakika


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