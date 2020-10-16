Son dakika haberi... AB'de yeni otomobil satışları Eylül'de yüzde 3.1 yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) otomobil satışları, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 artışla, bu yılın ilk artışı gerçekleşti.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) otomobil satışları Eylül'de 1.3 milyona yükseldi.ACEA verilerine göre, AB içindeki otomobil satışları Eylül ayında, geçen yılın aynı ayındaki 906 bin 197 adetten, 933 bin 987 adete yükseldi. Bu dönemde otomobil satışlarındaki en yüksek artış yüzde 79.9 ile Romanya ve yüzde 65.9 ile İrlanda'da gerçekleşti.Bu dönemde, Avrupa Birliği'nin en büyük dört otomobil pazarında satışlar, İtalya'da yüzde 9.5 ve Almanya'da yüzde 8.4 artarken, İspanya'da yüzde 13.5 ve Fransa'da yüzde 3.0 düştü.ACEA açıklamasında, coronavirüs pandemisinin etkisiyle Ocak-Eylül dönemimindeki AB'deki toplam otomobil satışlarının yıllık bazda yüzde 28.8 düştüğü belirtildi.
- Kaynak: DHA
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