Son dakika haberi... AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı - Son Dakika

Son dakika haberi... AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021 yılı bütçesinin 166,7 milyar avro olmasını teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021 yılı bütçesinin 166,7 milyar avro olmasını teklif etti.

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

AB Komisyonu, 2021 yılı bütçe taslağı teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, AB'nin 2021 yılı bütçesinin toplam boyutu 166,7 milyar avro olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütçeye entegre biçimde kurtarma fonu kurulacak.

Fonla, AB üyesi ülkelere 211 milyar avro hibe ve 133 milyar avro da kredi verilecek.

Bütçenin 55,2 milyar avroluk kısmı Ortak Tarım Politikası'na (CAP), 47,2 milyar avro da bölgesel kalkınma amaçlı uyum programlarına aktarılacak.

Sürdürülebilir altyapı yatırımlarını desteklemek için yaklaşık 10 milyar avro, iklim hedeflerine uyum için 9,5 milyar avro, araştırma ve geliştirme programlarına 17,3 milyar avro, eğitim programı Erasmus'a 2,9 milyar avro, yeni sağlık programına 1,2 milyar avro, insani yardımlara 2,8 milyar avro, komşuluk, kalkınma ve uluslararası iş birliğine de 15,4 milyar avro bütçeden kaynak sağlanacak.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin liderleri, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere 17-18 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek.

AB bütçesi hakkında

AB bütçesi, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

18:21 İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı 18:13 Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor 18:03 Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak 17:55 Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 14:58 Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:57 Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
20:50
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:11:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]