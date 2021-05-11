Son dakika haberi! AB'den, aşı tedarikindeki gecikme nedeniyle AstraZeneca'ya ikinci dava - Son Dakika

Son dakika haberi! AB'den, aşı tedarikindeki gecikme nedeniyle AstraZeneca'ya ikinci dava

11.05.2021 14:55
Son dakika haberi! AB'den, aşı tedarikindeki gecikme nedeniyle AstraZeneca'ya ikinci dava, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı ikinci kez dava açtı.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı ikinci kez dava açtı.

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında, AstraZeneca firmasına karşı yeni bir hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Amaçlarının AstraZeneca şirketi ile yapılan ön alım anlaşmasında belirtilen dozların AB'ye teslim edilmesi olduğuna dikkati çeken Keersmaecker, ilk davanın, durumun aciliyeti göz önüne alınarak mahkemenin ihtiyati tedbir kararı alması için açıldığını anımsattı.

Keersmaecker, ikinci davanın da AB'nin "hakkı olan" aşıların tedarik edilmesiyle ilgili olduğunu, satın alma sözleşmelerinin ihlal edilip edilmediğinin belirleneceğini ifade etti.

AstraZeneca firmasının ön satın alma sözleşmesindeki hüküm ve koşullara uymadığını iddia eden Keersmaecker, mahkemeye kendi gerekçelerini sunduklarını belirtti.

Keersmaecker, "Maddi tazminat talep etmek için burada değiliz. Aşıların teslim edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkemenin, AstraZeneca'nın dozları teslim etmesi yönünde karar almasını beklediklerini ifade eden Keersmaecker, söz konusu teslimatın gerçekleşmesini sağlamak için firmaya para cezası uygulanabileceğini söyledi.

Keersmaecker, AstraZeneca'nın acilen 90 milyon ilave doz aşı tedarik etmesi gerektiğini vurguladı.

Açılan ikinci davanın ilk duruşması bugün Brüksel mahkemesinde gerçekleştirildi.

AB'nin AstraZeneca ile yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.

Firma şimdiye kadar AB'ye yaklaşık 50 milyon doz aşı tedarik etti.

AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti.

İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.

AstraZeneca, AB ile yaptıkları sözleşmede somut biçimde tedarik miktarı ve tarih taahhüt etmediklerini savunuyor.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech- Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda.

AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.

Avrupa Birliği, Pfizer, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! AB'den, aşı tedarikindeki gecikme nedeniyle AstraZeneca'ya ikinci dava - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş

Son Dakika Haberleri
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:23 Erbakan'dan önemli 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:41 Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
15:31 Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir
15:30 Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi
15:19 Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin için 'Kardan Aydınlık' şiirini seslendirdi, şehidin üzerine serilmiş Türk bayrağı dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin için 'Kardan Aydınlık' şiirini seslendirdi, şehidin üzerine serilmiş Türk bayrağı dikkat çekti         
16:29
Erbakan'dan önemli 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı Erbakan'dan önemli 'Filistin' çağrısı: Acilen TSK öncülüğünde Barış Gücü kurulmalı         
16:24
Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:16
Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi         
15:49
Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı         
15:36
Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi         
15:31
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti         
14:13
''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi         
13:20
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!         
12:35
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 16:34:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! AB'den, aşı tedarikindeki gecikme nedeniyle AstraZeneca'ya ikinci dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement