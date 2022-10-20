AB Resmi Gazetesi'nde, yeni yaptırım listesine eklenen kişilerin İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Endüstriyel İlişkiler Birimi Başkanı General Seyid Kureyşi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri İnsansız Hava Araçları Komutanı Tuğgeneral Said Agacani olduğu açıklandı.

Yeni karar kapsamında İranlı 3 kişi ile 1 kuruluşa yaptırım getirildi. Ayrıca daha önceki yaptırım listesine alınan İran'a ait 4 kuruluşa uygulanan yaptırımlar da uzatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | AB'den İran'a yeni yaptırım kararı - Son Dakika

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