Son dakika haberleri | AB'den İran'a yeni yaptırım kararı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AB'den İran'a yeni yaptırım kararı

20.10.2022 14:46
Son dakika haberleri | AB'den İran'a yeni yaptırım kararı

Son dakika haberler... Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği gerekçesiyle İran'a yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği gerekçesiyle İran'a yaptırım kararı aldı.

Çekya'nın yürüttüğü AB dönem başkanlığından yapılan açıklamada, yaptırımların, insansız hava araçlarının Ukrayna'nın vurulmasında kullanıldığı için uygulanacağı belirtildi.

Yeni karar kapsamında İranlı 3 kişi ile 1 kuruluşa yaptırım getirildi. Ayrıca daha önceki yaptırım listesine alınan İran'a ait 4 kuruluşa uygulanan yaptırımlar da uzatıldı.

AB Resmi Gazetesi'nde, yeni yaptırım listesine eklenen kişilerin İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Endüstriyel İlişkiler Birimi Başkanı General Seyid Kureyşi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri İnsansız Hava Araçları Komutanı Tuğgeneral Said Agacani olduğu açıklandı.

Listedeki kurum ise insansız hava araçlarını üreten Şahid Havacılık Sanayi adlı şirket oldu.

AB'nin yaptırımları, varlıkların dondurulması, seyahat yasağı ve finansman yasağını içeriyor. Yaptırımlar bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AB'den İran'a yeni yaptırım kararı - Son Dakika

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