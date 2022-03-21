Son dakika haberi! AB dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna ve "Stratejik Pusula" gündemiyle toplandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! AB dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna ve "Stratejik Pusula" gündemiyle toplandı

21.03.2022 13:06
Son dakika haberi! AB dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna ve "Stratejik Pusula" gündemiyle toplandı

Son dakika gündem haberi: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanlarının, Ukrayna'daki son gelişmeler, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve "Stratejik Pusula"yı görüşeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanlarının, Ukrayna'daki son gelişmeler, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve "Stratejik Pusula"yı görüşeceğini bildirdi.

Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, toplantıda, AB'nin iki yıldır üzerinde çalıştığı "Stratejik Pusula"nın görüşüleceğini belirtti.

AB'nin savunma ve güvenlik alanlarında daha özerk davranması hedefiyle hazırlanan söz konusu strateji belgesinin, AB'nin, Ukrayna savaşına yanıtının bir parçası da olacağını anlatan Borrell, "Avrupa'nın savaş gibi zorluklarla yüzleşme kapasitesinin geleceğini yeniden düşünmenin tam zamanı." dedi.

Ukraynalı mültecilere destek sağladığı için Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile bir görüşme yapacaklarını ifade eden Borrell, ardından da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile video konferans yöntemiyle görüşeceklerini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'da birçok savaş suçu işlediğini savunarak, özellikle Mariupol'ün tümüyle yok olacağını söyleyen Borrell, dışişleri bakanlarının toplantısında özellikle enerji alanında olmak üzere yeni yaptırımlar konusunda görüş alışverişi yapılacağını bildirdi.

Bazı Baltık ülkelerinin petrol ambargosu uygulanmasını da istediği biliniyor.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! AB dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna ve 'Stratejik Pusula' gündemiyle toplandı - Son Dakika


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