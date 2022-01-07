Son dakika haberi: AB, Kazakistan'ın istikrarı için desteğe hazır olduğunu bildirdi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'daki protestoların ardından bu ülkede istikrarın sağlanması için desteğe hazır olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme hakkında soysal medya hesabından açıklama yapan Borrell, Kazakistan'daki durum hakkında Tileuberdi'den bilgi aldığını belirtti.

Borrell, "Gerginliğin düşürülmesini ve istikrarı desteklemek için AB'nin hazır olduğunu dile getirdim." ifadesini kullandı.

Durumu yakından izlemeye devam edeceklerini kaydeden Borrell, sivillerin haklarının ve güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret etti.

Kazakistan'da LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlatılan protestolarda güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede, terör tehlike seviyesi "kritik kırmızı"ya çıkarıldı. Olaylarda en az 26 protestocu ile 18 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Tokayev'in yardım talebiyle Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'ın oluşturduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan'a asker gönderdi.

Tokayev, teröristlerin ülkedeki olaylar esnasında vatandaşlara karşı silah kullandığını belirterek kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdiğini açıkladı.