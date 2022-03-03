Son dakika haberi! AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü - Son Dakika

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'daki durumu ve Avrupa'nın Ukraynalı mültecilere verdiği desteği görüşmek üzere Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi.

Cotroceni Sarayı'nda gerçekleşen görüşme sonrasında basın toplantısı düzenleyen Iohannis, Rusya ordusunca Ukrayna'ya haksız ve illegal bir şekilde benzeri görülmemiş bir silahlı saldırı durumu karşısında olduklarını belirtti. Sadece Ukrayna'nın güvenliği değil, Transatlantik güvenliğinin de güçlü tehdit altında olduğunu ifade eden Iohannis, Ukrayna halkının özgürlük için mücadele cesaretini de bir kez daha övmek istediğini kaydetti.

Von der Leyen ile Ukrayna'ya insani yardımları yoğunlaştırmayı konuştuklarını söyleyen Iohannis, bu konuda Romanya'da insani yardım merkezi lojistik tesisinin kurulmasına desteğinden dolayı von der Leyen'e teşekkür ederek, bu merkezin oluşturulması için çok hızlı bir şekilde birlikte çalışmaya başladıklarını aktardı.

Ukrayna'daki savaştan kaçıp Romanya'ya gelen her mülteciye yardım sağlamaya tüm çabaları ile devam edeceklerinin altını çizen Iohannis, Romanya'nın, Ukrayna'dan gelen yoğun mülteci akınını daha iyi yönetmek için Avrupa düzeyinde mevcut olan fonları ilerleyen günlerde kullanacağını belirtti.

Romanya'nın ve AB'deki diğer ülkelerin Rus gazına ve aynı zamanda enerjiye olan bağımlılığına son vermesi gerektiğini vurgulayan Iohannis, ülke ekonomisinin etkilenmemesi için uzun vadeli çözümlere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.