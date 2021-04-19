Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Gürcistan'daki siyasi gerginliğin azaltılması için hükümet ve muhalefetin imzalaması için 5 maddeli anlaşma metni gönderdiği bildirildi.

AB'nin Gürcistan'daki temsilciliğinden yapılan açıklamada, Michel'in Gürcistan'da aylardır devam eden siyasi gerginliğinin azaltılması yönünde hazırladığı 5 maddeli anlaşma metninin, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi ile 2020'deki genel seçimlerin sonuçlarını protesto ederek parlamentoya girmeyen muhalefet partilere iletildiği belirtildi.

Anlaşma metni, muhalefette görüş ayrılığı yarattı

İmzalanması durumunda, muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği iki kişinin serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısının onaylanması, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gücü Hayali Partisinin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, parlamentoda görev dağılımı, seçim sisteminin iyileştirilmesi gibi konuları içeren maddeler, muhalefette görüş ayrılığına neden oldu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi ve çok sayıda muhalefet partisi, söz konusu anlaşma metnini imzalamaya hazır olduğunu bildirirken, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi bu konuda çekimser kaldı.

Birleşik Ulusal Hareketinin anlaşma metnini parti içinde müzakere etmesi bekleniyor.

Gürcistan'daki siyasi gerginlik

Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren ve 23 Şubat'ta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın gözaltına alınmasıyla artan siyasi kriz, AB Konseyi Başkanı Michel'in de Tiflis'te her iki tarafı diyalog için bir araya getirmesine rağmen çözülmedi.

Genel seçimlerde, seçim barajını aşan muhalefet partilerinin çoğu seçim sonuçlarını kabul etmiyor ve parlamentoya girmiyor. Hükümetin çağrısına rağmen muhalefet, sokak protestolarını devam ettirerek erken seçim talep ediyor.

Melia'nın çok sayıda polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınması ise ülkede yeni protestolara ve Tiflis'te parlamento binasının karşısında çadırların kurulmasına neden olmuştu.

Hükümet ile müzakere masasına oturan muhalefet partileri, Melia'nın serbest bırakılmasını talep ediyor.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin gayet şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını, yeni seçimlerin yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirterek, muhalefeti parlamentoya girmeye davet ediyor.