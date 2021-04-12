Son dakika haberi! AB kurumlarının liderleri, aralarındaki protokol meselesini masaya yatırıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! AB kurumlarının liderleri, aralarındaki protokol meselesini masaya yatırıyor

12.04.2021 18:47
Son dakika haberi! AB kurumlarının liderleri, aralarındaki protokol meselesini masaya yatırıyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'daki Türkiye ziyaretlerinde yaşanan protokol olayının ardından ilk kez yapacakları görüşmede bundan sonra benzer sorunların ortaya çıkmaması için Konsey ile Komisyon arasındaki "iş...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'daki Türkiye ziyaretlerinde yaşanan protokol olayının ardından ilk kez yapacakları görüşmede bundan sonra benzer sorunların ortaya çıkmaması için Konsey ile Komisyon arasındaki "iş ilişkisini" geliştirecek bir planı masaya yatıracak.

Michel ve von der Leyen, düzenli yaptıkları haftalık istişareler kapsamında 6 Nisan'daki Ankara ziyaretlerinin ardından bu akşam ilk kez baş başa görüşmede bir araya geliyor.

İki liderin bu görüşmede Konsey ile Komisyon arasındaki "iş ilişkisini" geliştirecek bir planı ele alacakları belirtiliyor. Von der Leyen'in özel kalem müdürü tarafından hazırlanan 5 maddelik planın, AB dışına düzenlenen ziyaretlerdeki "AB içindeki güç mücadelesini" ortadan kaldırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Politico internet sitesinin haberine göre, von der Leyen'in özel kalam müdürü, planı Michel'in özel kalem müdürüne geçen hafta gönderdi. AB Komisyonu yetkilileri, bu planın görüşmede mutlaka ele alınmasını beklediklerini aktardı.

Planın birlikte nasıl daha iyi çalışılacağını ve üçüncü ülkelerin bir daha Brüksel'in güç oyunlarına sahne edilmemesini amaçladığı belirtildi.

AB Komisyonu yetkilileri, planın ana çizgisinin her iki kurumun ve bunların liderlerinin gelecekte birbirlerinin çıkarlarını üçüncü ülke protokolleri karşısında koruma konusunda bir taahhüt olduğunu ifade etti.

Avrupa basını ikili arasındaki çekişmeye dikkati çekiyor

Avrupa basınından olaydan sonra çıkan haber ve yorumlarda iki kurumun lideri arasında bir çekişme olduğu belirtiliyor.

Alman Der Spiegel dergisi, protokol olayıyla ilgili Türkiye'nin suçu olmadığını, bu fiyaskonun sorumlusunun Michel ve von der Leyen arasındaki anlaşmazlıklar olduğunu yazmıştı.

Fransız Le Monde gazetesi de protokolde görülen hatanın Charles Michel'in protokol servisinde olduğunu aktarmıştı.

Belçika gazetesi de Tijd ise Michel ve von der Leyen'i "birbirine pas atmayan nispeten tecrübesiz ve hırslı golcülere" benzetmiş ve iki arasında daha önce de "çocukça çekişmeler" yaşandığını belirtmişti.

AA'nın ulaştığı bilgilerde, Türkiye ziyaretinde iki AB başkanının protokol görevlilerinin kendi aralarında ziyaret öncesi herkesin gözü önünde cereyan eden sürtüşmeler yaşadığı ortaya çıkmıştı.

AB Komisyonu, von der Leyen'e Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB Komisyonu'nun eski başkanı Jean- Claude Juncker de AB protokolünde AB Konseyi Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini söylüyor.

Avrupa Parlamentosu ile görüşecekler

Michel ve von der Leyen bu akşamki görüşmelerinden sonra yarın da Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve parlamentodaki grupların başkanlarıyla bir araya gelecek.

Parlamentonun birçok üyesi, AB liderlerinin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede yaşanan protokol olayının ardından Michel ve von der Leyen'in Avrupa Parlamentosuna giderek durumu açıklamalarını istiyordu.

Bazı parlamenterler cinsiyetçilik suçlamalarına da yol açan protokol olayının AB kurumları arasında ayrılık görüntüsü verdiğini belirtiyor.

İki liderin Sassoli ve parlamentodaki siyasi grupların liderleriyle yarın toplanacağı, bu toplantıda protokol olayının ele alınacağı ve "görüş alışverişi yapılacağı" bildirildi.

Michel ve von der Leyen'in ayrıca gelecek hafta Avrupa Parlamentosu'nda genel kurul oturumuna katılarak son Türkiye ziyaretlerini milletvekilleriyle ele alması bekleniyor.

Charles Michel, Avrupa Birliği, AB Konseyi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! AB kurumlarının liderleri, aralarındaki protokol meselesini masaya yatırıyor - Son Dakika


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