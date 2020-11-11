Son dakika haberi! AB, terörle mücadelede üyeler arası bilgi paylaşımını artırmak istiyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'daki son terör saldırılarından sonra üyeler arasında yeteri kadar bilgi paylaşımı olmadığından yakındı ve paylaşımı artırmayı planladıklarını bildirdi.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadele konulu oturumunda yaptığı konuşmada, Avusturya ve Fransa'da son dönemde düzenlenen terör saldırılarından sonra AB içinde almak istedikleri önlemleri sıraladı.

Johansson, bilinen tüm yabancı terörist savaşçıların Schengen bilgi sistemine kaydedilmesi gerektiğini, böylece bu kişilerin AB sınırlarından girerken tespit edilebileceğini söyledi.

Viyana saldırısını düzenleyen kişinin Slovakya'dan mühimmat almaya çalıştığını, Almanya ve İsviçre'de temas ettiği kişiler bulunduğunu hatırlatan Johansson, AB ülkelerinin bilgi paylaşımını artırması gerektiğini vurguladı ve uçuşlarda Yolcu İsim Kayıt (PNR) sistemi yönetmeliğinin tüm AB üyesi ülkeler tarafından uygulanmasını istedi.

Johansson, ülkelerin kolluk kuvvetleri arasında DNA, parmak izi ve araç plaka bilgileri paylaşımını kolaylaştırmak için mevcut uygulamaları güncellemeyi planladıklarını, kolluk kuvvetlerinin iş birliğinden ortaklığa ilerlemesini istediklerini bildirdi.

Johansson, Avrupa'daki ibadethanelerin korunması için önlemleri artıracaklarını, buna daha fazla kaynak talep edeceğini belirtti.

Europol'ün Avrupa'da polis iş birliğinin omurgasını oluşturduğunu söyleyen Johansson, terörle mücadelede internetin çok önem taşıdığını, teröristlerin propagandasını internet üzerinden yaptığını vurguladı.

Johansson, "Bu yıl sadece temmuz ayında Europol'ün internet birimi, bir saldırının nasıl düzenleneceğini bile anlatan terör içerikli 2 bin linki kaldırdı. Europol yardım etmek isteyen platformlarla çalışmaya devam edecek ama gönüllü iş birliği yeterli değil. AB üyesi ülkelerin terör içeriklerinin 1 saat içinde kaldırılması için servis sağlayıcılarına, kurulu olduğu yer neresi olursa olsun talimat verebilmelidir." dedi.

Johansson, Avrupa Parlamentosu'ndan, terör içeriğinin internetten kaldırılması konusunda en kısa sürede yasa çıkarmasını istedi.

Entegrasyon ve ve uyumun önemine dikkati çeken Johansson, göçün Avrupa için tehdit olmadığını vurguladı. Johansson, AB'de şu an başka ülke vatandaşı 22 milyon kişi bulunduğunu, Viyana'daki saldırıda yaralı polise yardım eden kişinin 23 yaşındaki bir Filistinli göçmen olduğunu dile getirdi.