Son dakika haberi! AB ülkelerinde turizm Kovid-19'dan sert etkilendi

Son dakika ekonomi haberi: Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de turistik konaklamalar 2019'a göre yüzde 52 azaldı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de turistik konaklamalar 2019'a göre yüzde 52 azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2020 yılı turistik konaklama verilerini yayımladı. Buna göre, AB ülkelerinde turizm, geçen yıl salgından en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldı. AB ülkelerinde bulunan turistik tesislerde gecelik konaklamalar 2020'de 2019'a kıyasla yüzde 52 geriledi. Böylece AB ülkelerinde 2019'da yaklaşık 3 milyara ulaşan gecelik konaklama sayısı, geçen yıl 1 milyar 400 milyona indi. Bu dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Malta'da turistik konaklamalar yüzde 70'in üzerinde düştü.

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