Son dakika haberi... AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberi... AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi

25.01.2021 11:27
Son dakika haberi... AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Rusya ve ABD ile ilişkiler başta olmak üzere çeşitli konuları ele almak üzere Brüksel'de toplandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Rusya ve ABD ile ilişkiler başta olmak üzere çeşitli konuları ele almak üzere Brüksel'de toplandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığındaki toplantının gündeminde Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın gözaltına alınmasından sonra AB-Rusya ilişkileri ile 46'ncı ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından transatlantik ilişkileri ön sıraları alıyor.

Bakanlar ayrıca AB'nin satın alacağı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıları düşük gelirli ülkelerle paylaşması, salgınla mücadele kapsamında ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları gibi tedbirlerin koordinasyonu, Bosna Hersek'teki göçmenlerin durumu, Mısır'da bir İtalyan öğrencinin öldürülmesi, Körfez ülkelerindeki gelişmeler, Hong Kong ve Venezuela'daki durumu ile Brexit sonrası İngiltere ile ilişkileri de ele alacak.

Bakanların gündeminde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta Brüksel'de AB yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden sonra Türkiye-AB ilişkileri de olacak.

ABD dışişleri bakanlarının toplantısında Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi de video konferansla bağlanacak ve AB-Japonya ilişkilerinin yanı sıra Asya'da iş birliği imkanları konuşulacak.

Avrupa Birliği, Brüksel, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi - Son Dakika


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