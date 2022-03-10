Son dakika haberi | AB ve NATO, Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silahlar üretildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | AB ve NATO, Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silahlar üretildiği iddialarını yalanladı

10.03.2022 23:26
Son dakika haberi | AB ve NATO, Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silahlar üretildiği iddialarını yalanladı

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silahlar üretildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silahlar üretildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

AB'nin "EUvsDisinfo" sitesinde, Ukrayna'da gizli laboratuvarlarda biyolojik silah geliştirildiği iddialarının " Rusya'nın devlet kontrolündeki medya aracılığıyla yürüttüğü dezenformasyon çabaları" olduğu belirtildi.

AB'nin sitesinde, bu tür haberlerin ayrıca Çin devlet medyası tarafından desteklendiği, bundaki amacın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını haklı çıkarmak olduğu ifade edildi.

Sitedeki yazıda, Ukrayna'nın " Harkiv'de radyoaktif bir kirlilik yaratarak provokasyon yapma peşinde olduğuna" yönelik Rus medyasındaki iddiaların da doğruyu yansıtmadığı kaydedildi.

NATO da benzer şekilde Ukrayna'da kimyasal silah iddialarını yalanladı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, sosyal medyadaki açıklamasında, "Kimyasal silahlarla ilgili yalanlar, Rusya'nın ölümcül dezenformasyon taktiklerinin parçasıdır. Gerçek, Kremlin'in Aleksey Navalnıy gibi muhaliflere karşı yasaklı kimyasal silahları kullandığıdır." ifadesini kullandı.

Lungescu ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı durdurmak yerine bu ülkede yanıltıcı bir operasyon yaratma çabasında olduğunu ifade etti.

Rus yetkililer, bir süredir Ukrayna'da ABD'nin özel servislerinin himayesinde askeri amaçlar için biyolojik materyaller geliştirildiğini söylüyordu.

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz." demişti.

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Avrupa Birliği, Kimyasal, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | AB ve NATO, Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silahlar üretildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika


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