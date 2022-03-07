Son dakika haberleri | AB Yüksek Temsilci Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AB Yüksek Temsilci Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

07.03.2022 23:34
Son dakika haberleri | AB Yüksek Temsilci Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

Son dakika gündem haberi... Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya- Ukrayna savaşını ele aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, diplomasi trafiği de sürüyor. Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştüğü ve görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yüksek Temsilci ve Başkan Yardımcısı Borrell, Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nde ve Genel Kurul'da toprak bütünlüğüne, ulusların egemenliğine ve sınırların dokunulmazlığına verdiği desteğin yanı sıra Çin'in düşmanlıkları ve diyaloğu durdurmayı desteklemeye hazır olduğunu belirten konumu için takdirini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

Borrell ve Wang'ın büyük ölçekli bir insani krizin önlenmesi gerektiği konusunda anlaştıkları aktarılan açıklamada, "Yüksek Temsilci ve Başkan Yardımcısı, düşmanlıkların derhal durdurulmasının mutlak gerekliliğine dikkat çekti ve Avrupa'daki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek sayıda mülteciye ve uluslararası insani hukukun ağır ihlalleri de dahil olmak üzere sivil nüfusun kabul edilemez şekilde hedef alınmasına ve acı çekmesine atıfta bulundu. Çinli mevkidaşından sivil nüfusun tahliyesine izin vermek için insani koridorların kurulmasını desteklemesini istedi" denildi.

Açıklamada ayrıca Çin ve AB arasında nisan ayında gerçekleşmesi planlanan AB-Çin Zirvesi'nde karşılıklı müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AB Yüksek Temsilci Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika


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