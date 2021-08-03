Üye Girişi
Son dakika haberi: Abbas Gündüz: "Orman yangınların birçoğunda bebek katili PKK'nın parmağı var" - Son Dakika

Son dakika haberi: Abbas Gündüz: "Orman yangınların birçoğunda bebek katili PKK'nın parmağı var"

03.08.2021 16:00
Son dakika haberi: Abbas Gündüz:

Son dakika haberine göre Ülkenin bir çok noktasında yaşanan yangınlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye'de 150'den fazla noktada eş zamanlı başlayan orman yangınların bir çoğunda bebek katili PKK terör...

Ülkenin bir çok noktasında yaşanan yangınlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye'de 150'den fazla noktada eş zamanlı başlayan orman yangınların bir çoğunda bebek katili PKK terör örgütünün parmağı olduğu kesindir. Tek vatan tek millet tek bayrak ruhu ile ilelebet payidar kalacak, milletimiz gerekli cevabı hem teröristlere hem de sevicilerine vermiştir" dedi.

Ülkenin bir çok noktasında yaşanan yangınlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, açıklamalarda bulundu.

Gündüz, "Ülkemizde 150'den fazla noktada eş zamanlı başlayan orman yangınların birçoğunda bebek katili PKK terör örgütünün parmağı olduğu kesindir. Son aylarda PKK terör örgütlerine karşı hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla devam eden başarılı operasyonlar neticesinde kanlı örgütün yurt içinde bitme noktasına geldiği netleşince hain örgüt ve destekçileri intikam olarak ormanlarımızı yakmaktadırlar. Bebek katili PKK'nın yurt içinde artık barınacak imkanlarının kalmaması, HDP'nin kapatılmasının gündeme gelmesi, Irak ve Suriye'de örgütün bir çok teröristinin etkisiz hale getirilmesi, HDP önünde çocuklarını isteyen Diyarbakır Annelerinin haklı eylemleri, ikna yolu kandırılmış bir çok PKK mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olması gibi sebeplerden dolayı kanlı örgüt son çırpınış olarak Türkiye'ye zarar verecek her türlü hain ve kalleş planları devreye sokarak Ormanlarımızı yakmıştır. PKK bu işlemi tek başına değil başkaca kişi, örgüt hatta devletlerden destek alarak yapmıştır" dedi.

"Birliğimizi baltalamaya çalışıyorlar"

Yangınların birlik ve beraberliği baltalamaya yönelik olduğunun altını çizen Gündüz, "Dünyayı adeta her alanda esir alan korona virüs ile Türkiye'nin başarılı mücadelesi ve bayramdan sonra kısıtlamaların kalkması ile hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olan Ege ve Akdeniz'deki tüm otellerin doluluk oranlarının maksimum seviyeye çıkması sonrası ülkenin ekonomisine ciddi bir katkı sağladığı bir dönemde bu yangınların çıkması aslında bir çok şeyin cevabı niteliğindedir. Hain planlarında başarı elde edemeyen terör örgütü ve sevicileri doğayı yok etme, ormanları ve ekili alanları yakma gibi yeryüzünün en kalleş planlarını devreye soktukları aşikardır. Sistematik olarak aynı anda bir çok bölgede özellikle turizm bölgelerinde yangınlar çıkardılar. Üst üste yaşanan bu olaylar hiçte sıradan değil. Hedefleri ekonomik, sosyolojik ve psikolojik darbeler yaparak halkın isyan ve sabır duvarını kırmaktı. PKK bunları yaparken CHP yönetimi de buna benzer bir yöntem ile sahaya çıkmıştır. CHP yöneticileri on binlerce hektarlık orman alanı içindeki orman canlılarıyla birlikte yakan yangınları söndürmek yerine yangından siyasi rant elde etme peşine düşmüştür. CHP'nin turizm kentlerindeki orman alanlarının betonlaştırmak için yakıldığını, bu maksatla da Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapıldığını iddia etmesi bile yangınların çoğunun arkasında olan PKK terör örgütünü masum ve suçsuz gösterme girişimidir. Ayrıca yangınların çıktığı saatlerden itibaren sürekli Türk Hava Kurumu'na ait uçakları nerede? ne oldu? akıbeti ne? gibi zamansız soruları nakarat gibi tekrarlaması niyetinin ne derecede kötü olduğunun göstergesidir. Yapıcı ve birleştirici dil yerine ayrıştırıcı dil kullanarak devleti ve milleti zor bir sürece ve planlı bir kaos sürecine sokma girişi hedeflenmektedir. Lakin başaramadılar başaramayacaklarda. Birliğimizi baltalamaya çalışıyorlar. Lütfen emperyalizmin ekmeğine yağ sürmeyelim. İnsanımızı birbirine düşürmek, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlerin, fitne ve kaos peşinde olanların oyununa gelmeyelim. Tek vatan tek millet tek bayrak ruhu ile ilelebet payidar kalacak Milletimiz gerekli cevabı hem teröristlere hem de sevicilerine vermiştir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi: Abbas Gündüz: Orman yangınların birçoğunda bebek katili PKK'nın parmağı var

Türkiye, Terör, Bebek, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Abbas Gündüz: 'Orman yangınların birçoğunda bebek katili PKK'nın parmağı var' - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek veren 7 ülke liderine teşekkür 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek veren 7 ülke liderine teşekkür Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem 15:49 Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem Bill Gates ve Melinda Gates boşandı! Çift 130 milyar dolarlık serveti paylaştı 15:41 Bill Gates ve Melinda Gates boşandı! Çift 130 milyar dolarlık serveti paylaştı
3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu 15:30 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu Milyonların yüreğini yakan fotoğraftaki kadın Alzheimer hastası çıktı! Evinin yandığını bile bilmiyor 15:16 Milyonların yüreğini yakan fotoğraftaki kadın Alzheimer hastası çıktı! Evinin yandığını bile bilmiyor Artvin Yusufeli'nde yangın: 10 ev yandı, alevlerin ormana sıçramasından korkuluyor 13:52 Artvin Yusufeli'nde yangın: 10 ev yandı, alevlerin ormana sıçramasından korkuluyor
Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış 13:16 Azra'yı vahşice katleden caninin ifadesi ortaya çıktı! Başını ağaç testeresiyle kesip, uçurumdan aşağı atmış Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! 12:28 Kendisini şifacı olarak tanıtan Mala Ali Kürdistani'nin ofisine baskın! "Dayaklı tedavi" kuyruğunda 50 kişi bekliyordu

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, film oyuncusu oldu Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, film oyuncusu oldu         
16:13
Orman görevlileriyle tartışarak gözaltına alınan Yusuf Güney'den ilk açıklama: 10 kişi sopalarla saldırdı, savunmak için silahımı aldım Orman görevlileriyle tartışarak gözaltına alınan Yusuf Güney'den ilk açıklama: 10 kişi sopalarla saldırdı, savunmak için silahımı aldım         
15:56
G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi Randers ile Falcao'nun değerinin neredeyse aynı olması dikkat çekti G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi Randers ile Falcao'nun değerinin neredeyse aynı olması dikkat çekti         
15:47
THK'nın eski yöneticisinden ezber bozan çıkış: Kiralık uçaklarla yangınlar söndürülemez çünkü para kazanıyorlar THK'nın eski yöneticisinden ezber bozan çıkış: Kiralık uçaklarla yangınlar söndürülemez çünkü para kazanıyorlar         
15:37
Canlı yayın sırasında alevlerin içinden çıkan vatandaş konuştu: Ölmeyi tercih ettim Canlı yayın sırasında alevlerin içinden çıkan vatandaş konuştu: Ölmeyi tercih ettim         
15:16
Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı Denizli'de kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı         
14:29
Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı         
13:18
Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı         
13:03
Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı         
12:25
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada         
11:31
Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor         
11:00
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı         
10:27
Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?         
09:52
Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı         
09:46
Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza Beslenmesi ve satışı yasak olan saka kuşlarının ticaretini yapan Suriyeliye 120 bin TL ceza         
09:38
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Jose Mourinho'ya göre Fortnite futbolcuların dikkatini dağıtıyor Jose Mourinho'ya göre Fortnite futbolcuların dikkatini dağıtıyor         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 16:42:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Abbas Gündüz: "Orman yangınların birçoğunda bebek katili PKK'nın parmağı var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement